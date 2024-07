Sampdoria - Magdeburgo, volo Easyjet in ritardo di 6 ore, a terra oltre 200 persone tra cui la troupe di Telenord

Sampdoria - Magdeburgo, fischio d'inizio alle 15, sarà seguita da Telenord con telecronaca del nostro inviato Simone Galdi, con possibile differita tv in serata.

La prevista diretta tv personalizzata dell'amichevole non è stata possibile, per un grave disservizio aeronautico che all'aeroporto di Milano Linate ha lasciato a terra per oltre sei ore circa duecento persone dirette a Berlino, tra cui la troupe di Telenord. Non si tratta di un inconveniente infrequente nel mondo dell'aeronautica, specie in quello delle compagnie low cost, che genera situazioni di disagio sia ai turisti sia, come nel nostro caso, agli operatori dell'informazione.

Il volo Easyjet in partenza alle 6,55 è stato riprogrammato alle 13 e questo disguido, salvo ulteriori ritardi, rende impossibile l'arrivo a Magedburgo della troupe in tempo per la partita.

