Sampdoria, Legrottaglie: "Var doveva revocare rigore, meritiamo rispetto"

Dopo la sconfitta di Bolzano, il dirigente della Sampdoria Nicola Legrottaglie non ci sta e accusa l'arbitro Pezzuto: “Assurdo analizzare una gara persa quando la squadra ha tenuto il campo fino alla fine. Siamo dispiaciuti perché la squadra ha fatto la partita che doveva. Per rispetto non si intende solo salutare il pubblico e aspettare la sconfitta, ce ne vuole anche in campo. Perdere senza che l’arbitro abbia avuto il rispetto di valutare al VAR il rigore assegnato, con questa superficialità, per quanto ci riguarda ci fa arrabbiare".

"Dalle immagini - dice ai microfoni di Sky - è evidente che Ghilardi prende la palla. Non è l’unico episodio, c’era anche un rigore sull’1-1 per fallo di mano a nostro favore. Abbiamo la tecnologia, perché prendere decisioni senza? Oggi ne usciamo distrutti, erano 3 punti fondamentali. Non vogliamo fare polemiche, ma era giusto condividere il nostro pensiero. Le immagini sono chiare, la palla si muove perché il calciatore nostro la prende".