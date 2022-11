Sampdoria-Lecce 0-2, Colombo e Banda affondano Stankovic: notte fonda per i blucerchiati, contestati a fine gara

Notte fonda per la Sampdoria, sconfitta anche dal Lecce al Ferraris: finisce 2-0 per i salentini con un Colombo sugli scudi autore del gol che spacca la partita nel finale di primo tempo e poi serve un magistrale assist di tacco a Banda, che chiude la partita all'83'.

A inizio gara Gabbiadini aveva avito una ghiotta occasione, ma aveva trovato una parata strepitosa dell'ex di turno di Falcone, bravo ad allungarsi e deviare in corner.

La Samp tiene bene il campo, anche se non crea molto: un errore di Villar in fase di impostazione, però, viene sfruttato al meglio da Colombo, che trafigge di sinistro Audero.

Nella ripresa, nonostante i cambi, i bluerchiati non trovano grandi spunti in fase offensiva e vengono freddati da Banda a conclusione di un contropiede perfetto dei salentini.

Le occasioni nel finale per Rincon, Gabbiadini e Quagliarella non riaprono l'incontro: il Lecce espugna il Ferraris, per la Samp la pausa mondiale sarà in pienissima zona retrocessione e con una crisi anche tecnica su cui ragionare a fondo.

A fine partita fischi e contestazione, con la squadra a confronto con i tifosi

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Murillo, Amione; Bereszynski, Rincon, Villar, Leris; Djuricic; Gabbiadini, Montevago.

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

LA PARTITA

1' Fischio d'inizio. Gabbiadini prova il sinistro dalla distanza dopo 25 secondi, mira imprecisa.

13' Strepitosa parata di Falcone su Gabbiadini: diagonale dell'attaccante che trova la risposta dell'ex compagno. Palla in corner, sugli sviluppi nulla di fatto.

18' Ancora superlativo l'ex estremo difensore della Samp su Gabbiadini, che ha provato a correggere in porta una sponda di un compagno. L'arbitro, però, fischia un fuorigioco.

26' Squillo del Lecce con Di Francesco che converge sul destro e cerca il primo palo: conclusione strozzata che termina fuori.

33' Amione ammonito per un fallo su Baschirotto.

34' Punizione battuta da Strefezza: palla non lontana dalla porta di Audero.

37' Giallo anche per Djuricic, che ferma con uno sgambetto Blin a centrocampo.

44' Ammonizione per Umtiti, autore di un fallo su Gabbiadini.

45' Assegnato un minuto di recupero.

45'+1 GOL DEL LECCE! Colombo allo scadere della prima frazione porta in vantaggio i giallorossi sfruttando un errore in impostazione di Villar.

FINE PRIMO TEMPO: Sampdoria-Lecce 0-1.

46' Si riparte con due novità nella Sampdoria: Yepes rileva Villar, mentre Augello prende il posto di Bereszynski con Leris che migra a destra.

49' Lecce in gol con Di Francesco, ma l'assistente segnala un fuorigioco. Rete annullata.

55' Altro doppio cambio nella Sampdoria: Djuricic e Montevago lasciano il posto a Verre e Caputo.

57' Doveri ammonisce Gonzalez per un duro intervento su Murillo a metà campo.

58' Arriva il dato sugli spettatori: sono 20.211 di cui 5.650 paganti e il resto abbonati.

63' Caputo appoggia a Yepes al limite: conclusione ribattuta dalla difesa leccese.

69' Gabbiadini suggerisce per Caputo, Falcone attentissimo nell'uscire dall'area per anticipare l'attaccante blucerchiato.

71' Sostituzioni Lecce: Baroni cambia Blin con Askildsen, Strefezza con Banda e Pongracic con Gendrey.

77' Ancora un cambio nei salentini: Oudin rileva Di Francesco.

80' Cross di Augello, perfetto Falcone in uscita ad anticipare gli attaccanti blucerchiati.

81' Askildsen prova la botta dai 25 metri: tiro debole, para Audero.

82' Tutto per tutto di Stankovic: Murillo lascia il posto a Quagliarella

83' RADDOPPIO LECCE! Colombo di tacco disegna un assist magnifico per Banda, che supera Audero in uscita.

84' Ceesay per Colombo ultimo cambio del Lecce.

85' Gabbiadini liberato in area viene anticipato al momento del tiro da Gendrey. Occasione clamorosa per riaprirla.

86' Colpo di testa di Quagliarella: palla fuori.

87' Amminito Askildsen.

90' Quagliarella si gira in area: gran botta, Falcone c'è. Assegnati 4 minuti di recupero.

90'+3 Dialogo Rincon-Verre: il venezuelano calcia alto da ottima posizione.

FINISCE QUI: Sampdoria-Lecce 0-2