Sampdoria, le mosse di Pirlo per Lecco: chance per Darboe e Verre

Depaoli, Borini ed Esposito squalificati, De Luca recuperato almeno per la panchina. Con queste premesse Andrea Pirlo, che non ha sostenuto la consueta conferenza stampa pre partita, sta allestendo la trasferta di Lecco, dove la Sampdoria allo stadio "Rigamonti Ceppi", sarà seguita da circa 3.000 tifosi blucerchiati. Sarà, dunque, come giocare tra le mura amiche.

L'allenatore sembra orientato a schierare Darboe a centrocampo al posto di Depaoli mentre la coppia d'attacco inizialmente dovrebbe essere formata da Verre e Alvarez, con Pedrola ed eventualmente De Luca pronti a subentare. Confermato il modulo 3-5-2, anche se in fase di possesso Kasami salirà come sempre di qualche metro trasformando il sistema in un 3-4-2-1.

Numeri che contano poco, a Lecco saranno fondamentali soprattutto l'atteggiamento e la determinazione della Samp nel voler raggiungere l'obiettivo dei play off, mai stato così a portata di mano a tre giornate dalla fine della regular season e sulla carta con un calendario a favore.

Va anche sottolineato che senza i due punti di penalizzazione ereditati dalla gestione precedente la squadra avrebbe virtualmente già toccato il traguardo, rispettando in pieno il pronostico estivo che la poneva dietro a cinque avversarie sicuramente superiori - Parma, Como, Cremonese, Venezia e Palermo - e alla pari con le altre pretendenti alla serie A. L'importante ora è non fallire i play off che, per quanto difficili, offrono comunque un'opportunità da provare a sfruttare. E la tappa di Lecco è probabilmente quella decisiva.