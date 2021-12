Sampdoria-Lazio 1-3: blucerchiati senz'anima nel primo tempo, la reazione nella ripresa non basta

di Marco Innocenti

Biancocelesti in vantaggio con Milinkovic-Savic (che poi si fa espellere), Immobile cala il tris prima dell'intervallo. Nel finale Gabbiadini accorcia le distanze

90'+4: Finisce qui, la Samp cade 3-1 in casa ma, nella ripresa, mette decisamente alle corde la Lazio

90'+4: Flipper impazzito davanti alla linea di porta della Lazio, alla fine Strakosha si accartoccia sul pallone e blocca.

90'+3: Ancora al tiro Gabbiadini che calcia ma trova Strakosha pronto alla respinta

90': Gran tiro di Ekdal dalla distanza, palla fuori di un soffio. Ci saranno 4' di recupero

89': ACCORCIA LA SAMP!! Ci pensa Gabbiadini ad accorciare le distanze con una girata dall'interno dell'area di rigore

87': Ammonito Muriqi nella Lazio

82': Gran cross di Candreva, testa di Yoshida palla alta di un soffio sopra la traversa

69': Cross di Candreva, e spizzata di testa di Gabbiadini ma palla che sfila sul fondo

67': Ingenuità clamorosa di Milinkovic-Savic che prima viene ammonito da Fabbri per un fallo a centrocampo poi dice qualcosa all'arbitro Fabbri e riceve il secondo cartellino. Lazio che resta in 10

57': Esce anche Bereszynski ed entra Yoshida

56': Samp ancora pericolosa con il colpo di testa ravvicinato di Gabbiadini, Strakosha neutralizza ancora

54': Colpo di testa di Dragusin sul cross di Candreva, palla sul fondo non di molto

52': Conclusione di Thorsby da posizione defilata ma ravvicinata, Strakosha risponde presente poi la difesa libera

46': Si riparte. Tre cambi nella Samp, con Dragusin, Adrien Silva e Caputo al posto di Ferrari, Verre e Quagliarella. Cambia anche Sarri: dentro Luis Alberto al posto di Immobile

SECONDO TEMPO:

45'+1: Finisce qui il primo tempo, Samp che esce tra i fischi del Ferraris

45': Ci sarà un minuto di recupero

36': ANCORA IMMOBILE!!! Implacabile il bomber della Lazio che insacca il 3-0 biancoceleste. Palla filtrante di Milinkovic-Savic, Chabot un po' troppo morbido in marcatura e Immobile lo fulmina, incrociando la palla sul secondo palo, dove Audero non arriva

32': Ancora la coppia Zaccagni-Immobile a creare grattacapi alla difesa blucerchiata: cross morbido dell'ex Verona e colpo di testa di Immobile che, da due passi, chiama Audero ad una parata non facile

25': Colpo di testa di Verre, facile per Strakosha

16': RADDOPPIO DI IMMOBILE!! Contropiede della Lazio con la palla che, da Zaccagni finisce a Immobile, tocco di punta col mancino che coglie fuori tempo Audero e la palla carambola in rete

11': Doppia opportunità ancora per Milinkovic-Savic che prima può calciare di destro, murato, poi ci prova col mancino ma la palla si spegne fra le braccia di Audero

6': VANTAGGIO DELLA LAZIO!!! Immobile per Zaccagni, taglio in diagonale per Milinkovic-Savic, tutto solo a destra, piatto preciso a fil di palo e palla in rete

3': Triangolo veloce fra Ekdal e Gabbiadini, conclusione respinta da Luiz Felipe in angolo

1': Si parte. Il primo pallone è della Lazio

PRIMO TEMPO:

La Sampdoria vuole riprendere il filo del discorso dopo il pesante ko di Firenze ma, di fronte, troverà una Lazio ancora arrabbiata dopo la sconfitta patita contro il Napoli, nonostante arrivi dal pareggio 4-4 contro l'Udinese.

Ecco le scelte dei due allenatori in vista della sfida del Ferraris:

SAMPDORIA: Audero, Bereszynski, Ferrari, Chabot, Augello, Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre, Quagliarella, Gabbiadini.

LAZIO: Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic, Cataldi, Basic, Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna (Assistenti: Carbone e Di Vuolo - IV: Meraviglia - VAR: Guida - AVAR: Tegoni).