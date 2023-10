Sampdoria, lanciata dalla Federclubs la campagna di affiliazione 2023-'24

La Federazione dei clubs blucerchiati ha diffuso il seguente comunicato:

Siamo lieti di lanciare la campagna affiliazione Federclubs 2023/24 con questa immagine che vede una versione storica di Genova (la base è una stampa del 1493) sempre più colorata di blucerchiato. Così è stato anche per noi, in quest’anno certo non facile dal punto di vista sportivo e societario sono nati tanti nuovi club che stanno creando sinergie e collaborazioni tra tifosi.

L’obiettivo comune non cambia: tutelare i nostri valori e tradizioni, diffondere l’amore per quei quattro magici colori a Genova, in Italia e nel mondo. Per questo cercheremo di aiutare tutti coloro che vorranno rimboccarsi le maniche e creare nuovi Club o rilanciare Club storici: contattateci per maggiori info!

Al fianco della Samp… ne vale sempre la pena!

Federclubs

FEDERCLUBS: da 57 anni un riferimento per tutti i Sampdoriani. Per la Stagione Sportiva 2023/2024 i Sampdoria Clubs possono procedere all'affiliazione alla Federazione dei Clubs Blucerchiati.

Per la Stagione Sportiva 2023/2024 i Sampdoria Clubs possono procedere all'affiliazione alla Federazione dei Clubs Blucerchiati. Il termine ultimo per pagare la quota di sottoscrizione dei Clubs già affiliati – mantenuta anche quest'anno al costo di 60 euro - e’ il 31 dicembre 2023. Il pagamento può essere effettuato in contanti presso la nostra sede oppure tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

COORDINATE BANCARIE

Banca Unicredit, Agenzia di Via Tortosa

IBAN: IT 82K0200801437000100441487

intestato a: Federazione dei Clubs Blucerchiati

causale: (Nome Club), Affiliazione 2023/2024