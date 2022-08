Sampdoria, la sfida con l'Atalanta sarà arbitrata da Dionisi

di Marco Innocenti

Spezia-Empoli affidata a Chiffi

L'Associazione Arbitri ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la prima giornata del campionato di Serie A, in programma nel prossimo weekend. Per la Sampdoria, impegnata sabato alle 18,20 al Ferraris contro l'Atalanta, ad arbitrare sarà Dionisi, con Costanzo e Passeri come assistenti. Quarto uomo sarà Miele, con Pairetto e Tegoni in sala Var. L'altra ligure, lo Spezia, sarà invece di scena domenica alle 20,45 in casa contro l'Empoli, gara che sarà diretta da Chiffi, con Del Giovane e Yoshikawa come assistenti e Colombo come quarto uomo. In sala Var Abisso e Meli.

Ecco di seguito le designazioni per tutte le altre gare della giornata:

MILAN - UDINESE (Sabato 13/08 h. 18.30): MARINELLI, BOTTEGONI – GALETTO, GARIGLIO, VAR: MAZZOLENI - AVAR: BRFESMES

LECCE – INTER (Sabato 13/08 h. 20.45): PRONTERA, MONDIN – ROSSI L., MARCENARO, VAR: BANTI - AVAR: PAGANESSI

MONZA – TORINO (Sabato 13/08 h. 20.45): MARIANI, LIBERTI – ROSSI C., CAMPLONE, VAR: MAGGIONI - AVAR: BACCINI

FIORENTINA - CREMONESE (h. 18.30): SACCHI, MARGANI – DEI GIUDICI, VOLPI, VAR: NASCA, AVAR: LONGO S.

LAZIO – BOLOGNA (h. 18.30): MASSIMI, DE MEO – SCARPA, PEZZUTO, VAR: GHERSINI, AVAR: LO CICERO

SALERNITANA – ROMA (h. 20.45): SOZZA, CECCONI – BERCIGLI, BARONI, VAR: AURELIANO, AVAR: VIVENZI

H. VERONA – NAPOLI (Lunedì 15/08 h. 18.30): FABBRI, LOMBARDO – LOMBARDI, MERAVIGLIA, VAR: DI PAOLO, AVAR: BINDONI

JUVENTUS – SASSUOLO (Lunedì 15/08 h. 20.45): RAPUANO, DI VUOLO – DI GIOIA, GIUA, VAR: GUIDA, AVAR: MUTO