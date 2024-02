Sampdoria, la Federclubs sulle dimissioni di Lanna: "Scelte difficili da comprendere"

La Federazione dei clubs blucerchiati ha diffuso il seguente comunicato in seguito alle dimissioni di Marco Lanna dalla presidenza e dal Cda della Sampdoria:





GRAZIE PRESIDENTE LANNA!

Nel periodo più buio della Sampdoria ti sei rimboccato le maniche a sua difesa, rischiando personalmente. Hai lavorato per riallacciare i rapporti con la tifoseria, consentendo alla Sampdoria di sopravvivere e a chi operava per il suo bene di proseguire con più serenità. Hai lottato affinché la Sampdoria non fallisse, facendo spesso scudo a tutti per responsabilità non tue.

Ora, per scelte difficili da comprendere dall’esterno, termina il tuo mandato nonostante noi tutti sperassimo in un tuo futuro in società. Ci sarà tempo per approfondire questa decisione, e nel nostro cuore è sempre viva la speranza di un passo indietro da parte di tutti: i Sampdoriani in Sampdoria non sono solo una scelta romantica, ma una risorsa fondamentale e una garanzia a lungo termine.

Grazie Marco. Ci hai rappresentato al meglio, semplicemente perché sei uno di noi.

FEDERCLUBS