Sampdoria, la conferenza di Stankovic: "Serve continuità per l'autostima. Recupereremo qualcuno"

Domani la Sampdoria affronterà l'Empoli al "Castellani", in quello che è un fondamentale scontro salvezza.

"E' una partita che non possiamo sbagliare - sottolinea Dejan Stankovic in conferenza - "Sono punti pesanti che ci servono per dare continuità al bel lavoro fatto in Turchia durante la pausa per i Mondiali. Siamo usciti dalla Coppa Italia contro una squadra forte, ma adesso è un altro match."

Sull'avversario: "L'Empoli è un collettivo preparato, che sa come metterti in difficoltà. Dovremo essere compatti e concentrati, perchè loro si muovono molto. Hanno automatismi rodati e possono contare su diversi schemi".

Sugli infortunati: "Qualcuno lo recuperiamo, abbiamo avuto qualche problema anche con l'influenza. Dobbiamo recuperare in corsa gli effettivi, perchè non c'è tempo. Saremo pronti, dico sempre che bisognerà onorare la maglia e anche questa volta non ci sono eccezioni".

Sulla crescita della squadra: "Anche contro il Napoli si sono viste ottime cose. Siamo stati in partita fino all'espulsione, il primo rigore parato ci ha dato la forza per proporci in avanti. Stiamo vedendo un gruppo vivo. La parola d'ordine è continuità, serve per noi e per i tifosi, al fine di riempirci di forza e di autostima. Non ho dubbi sul fatto che su ogni pallone vedremo i nostri giocatori".