Sampdoria, l'interesse del Modena su La Gumina e Torregrossa

di Marco Innocenti

I gialloblu potrebbero anche provare a superare i blucerchiati nella trattativa per Dario Saric dell'Ascoli,

Ci sarebbero anche due giocatori blucerchiati fra quelli finiti sul taccuino di mercato del Modena. La società gialloblu infatti avrebbe messo nel mirino Ernesto Torregrossa e Antonino La Gumina, appena rientrati dai rispettivi prestiti a Pisa e Como. I due giocatori, sebbene in procinto di tornare alla Sampdoria, saranno quasi certamente destinati a non restare a Bogliasco e l'interesse del Modena potrebbe far gioco alla causa blucerchiata, affrettando i tempi di un loro trasferimento, anche se resta da definire la formula.

Il Modena poi sarebbe interessato anche a tentare il sorpasso sulla Samp per Dario Saric, difensore dell'Ascoli e giocatore da tempo nel mirino della società blucerchiata.