Sampdoria, l'allenatore del Tottenham Postecoglu: "Amavo guardarla quando ci giocava Vialli"

Anche in una fase della sua storia che la vede distante dai palcoscenici internazionali, la Sampdoria è capace di muovere suggestioni nelle serate di coppa. L'occasione è il match di Europa League tra Tottenham Hotspur e Roma, in programma domani sera a Londra. Nella conferenza stampa della vigilia, al tecnico degli Spurs, Angelos Postecoglu, è arrivata l'inevitabile domanda sul calcio italiano e sui possibili contatti per allenare una formazione del nostro campionato.

Da Melbourne a Genova - Il tecnico australiano di chiare origini elleniche ha risposto partendo proprio dal suo paese d'origine, per poi passare anche sotto la Lanterna. "Non sono mai stato vicino ad allenare un club italiano - ha detto Postecoglu - ma provenendo da Melbourne, dove c'è una forte comunità italoaustraliana, c'è sempre stato interesse per quel movimento calcistico. Con il Grande Milan, che schierava alcuni dei più forti giocatori al mondo, italiani e non, seguivo il genio di Arrigo Sacchi. Amavo veder giocare la Sampdoria, quando Luca (Vialli) era lì".

Sir Claudio torna a Londra - Inevitabile anche un passaggio su Claudio Ranieri, altro ex blucerchiato, che ha appena sostituito Ivan Juric sulla panchina della Roma. Per Sir Claudio, Tottenham ha significato derby, quando allenava il Chelsea, ma anche titolo inglese, nel testa a testa del 2016 tra il suo Leicester e gli stessi Spurs. Secondo Postecoglu, Ranieri "è incredibile, ha una tale passione per il calcio, non vedo l'ora di poterlo incontrare. E' sempre bello conoscere persone che hanno avuto un impatto così enorme sul calcio, specie se sono allenatori".