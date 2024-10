Sampdoria-Juve Stabia 1-2 (LIVE): i blucerchiati si sciolgono al rientro in campo

La Sampdoria chiude il mini-ciclo prima della sosta affrontando la Juve Stabia, neopromossa terribile che ha già castigato la capolista Pisa. Sottil è costretto a cambiare il perno difensivo, per l'infortunio occorso a Simone Romagnoli dopo 5' a Modena: al posto dell'ex Frosinone si presenta Alessandro Pio Riccio, già titolare a Cosenza. In avanti confermata la coppia Coda-Tutino. Si gioca a porte chiuse per la decisione del giudice sportivo dopo i fatti del derby.

Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca della partita.

Sampdoria: Silvestri; Bereszynski, Riccio, Vulikic; Depaoli, Bellemo, Yepes, Benedetti, Ioannou; Coda, Tutino. Allenatore: Andrea Sottil.

Juve Stabia: Thiam; Folino, Varnier, Ruggero, Floriani, Buglio, Maistro, Pierobon, Fortini, Candellone, Adorante. Allenatore: Guido Pagliuca.

PARTITI - Samp in completo blu muove il primo pallone, Juve Stabia in bianco che attacca verso la Sud.

3' - Doria che batte rapidamente una punizione lanciando Ioannou sulla sinistra, il suo cross potente è respinto da Thiam.

13' - Palo Samp! Gran discesa di Riccio, coast to coast a inserirsi verso l'area avversaria, steso al limite. Punizione e ammonizione per Ruggero. Sul calcio piazzato, Coda di destro colpisce il legno.

25' - Brivido Juve Stabia: Benedetti perde palla e innesca il contropiede delle vespe, Candellone arriva sul fondo mettendo a sedere Beres e crossa rasoterra. La difesa della Samp si salva in extremis, allontanando la sfera.

29' - Ammonito Bereszynski che ferma la ripartenza ospite, dopo un'altra palla persa da Benedetti. Giallo ineccepibile ma pesante per il capitano blucerchiato.

32' - Arriva un'altra ammonizione, stavolta è Folino per un fallo a metà campo su Tutino. Il metro dell'arbitro è diventato più duro, dopo un inizio piuttosto permissivo.

37' - Avanti la Samp! Coda con una deviazione ravvicinata, sugli sviluppi di un calcio d'angolo: il bomber sorprende la difesa ospite e segna il gol numero 131 in carriera in Serie B.

FINE PRIMO TEMPO - Doria in vantaggio, in una partita combattuta ma con pochissime emozioni. E' ancora Coda a mettere il sigillo, per una Samp che merita nel complesso il vantaggio. Juve Stabia senza conclusioni nello specchio ma comunque pericolosa.

SI RICOMINCIA - Sampdoria che adesso attacca verso una Gradinata Sud forzatamente vuota.

47' - Pareggio Juve Stabia: Adorante di testa da pochi passi, Silvestri tocca ma non trattiene. Blucerchiati molli e distratti al rientro in campo, subito schiacciati in area.

50' - Juve Stabia avanti: due azioni e due gol di testa di Adorante, vantaggio per la squadra di Guido Pagliuca. Samp male per atteggiamento e posizioni difensive. Troppo facile.

52' - Samp che cede campo in maniera troppo facile: Riccio è costretto a stendere Candellone, inevitabile l'amonizione per il difensore.

58' - Doria che insiste alla ricerca del pari: Beres pesca con un cross Bellemo, il centrocampista è solo in area ma il suo appoggio è debole e troppo angolato.

62' - Palo Juve Stabia, la Samp continua a subire l'iniziativa degli ospiti. Sottil si affida ad Akinsanmiro per il solito, poco convincente Bellemo.

64' - Tiro di Benedetti dal limite dell'area, sulla traiettoria c'è forse un tocco di Tutino, ma Thaim si distende e blocca.