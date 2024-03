Sampdoria, intervista con l'amministratore delegato Raffaele Fiorella (parte uno)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

In una lunga intervista esclusiva con Telenord, l'amministratore delegato della Sampdoria, Raffaele Fiorella, ha affrontato numerosi temi riguardanti il passato, il presente e soprattutto il futuro del club e della squadra. Ecco una breve sintesi della chiacchierata, avvenuta nella nuova sede della società a Bogliasco, con il direttore Giampiero Timossi e con Maurizio Michieli.

SOCIETA' - "Negli ultimi dieci anni nella Sampdoria non erano stati immessi capitali, intendo capitali non a debito. Ed è anche uno dei motivi, sebbene non l'unico, per i quali si è rischiato il default. Questa proprietà da maggio scorso a oggi ha iniettato 46 milioni di euro nel club. E ho già ottenuto dagli investitori le risorse necessarie per rispettare le imminenti scadenze federali del 16 marzo".





STADIO - "Come Sampdoria saremmo in grado di sostenere l'investimento per lo stadio di proprietà anche da soli, ma questo non è possibile. E condivido il pensiero del sindaco: l'unico obiettivo è trovare un accordo tra noi e il Genoa sul "Ferraris" per una forma di comproprietà dell'impianto di Marassi".





OBIETTIVI - "La nostra speranza in questo campionato è ancora rivolta ai play off, ma la struttura finanziaria del club non avrebbe alcun problema ad affrontare un'altra stagione in serie B. L'obiettivo a medio termine della proprietà è riportare stabilmente la Sampdoria dove le compete, nelle zone medio alte della classifica di serie A".





INVESTITORI - "Non cerchiamo investitori, quelli attuali hanno le risorse per proseguire in autonomia. Ma siamo aperti a futuri, nuovi investitori che intendano aiutarci a consolidare il club. Tutti vogliono la Sampdoria, lo dimostrano le numerose trattative precedenti poi fatte saltare. La Samp è un club appetibile, in tanti vorrebbe entrare a farne parte. L'unico fattore di resistenza è ancora rappresentato dall'instabilità societaria derivante dai contenziosi con la precedente proprietà".





FERRERO - "Stiamo lavorando per trovare un accordo extragiudiziale win to win, dove tutti vincano e tutti siano contenti. Risolta questa situazione, la Sampdoria potrà continuare il grande percorso intrapreso. Esistono i presupposti tangibili del fatto che siamo destinati a rientrare in serie A al più presto".





PIRLO - "La fiducia ha un'incubazione, uno sviluppo ed eventualmente un termine. Le prime due fasi devono esserci sempre. Abbiamo riposto fiducia nel nostro allenatore e oggi è confermata e questa è la struttura anche tecnica che ci traghetterà sino alla fine".





