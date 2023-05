Sampdoria, in corso l'assemblea degli azionisti. Lanna ai tifosi: "Se salta la trattativa la proprietà ne pagherà le conseguenze"

Grande attesa per l'assemblea dei soci della Sampdoria, validata ieri e rimasta aperta per consentire la prosecuzione delle trattativa tra Massimo Ferrero e i potenziali acquirenti della società, Andrea Radrizzani in primis per volontà del Cda e Alessandro Barnaba in seconda battuta, avendo confermato a Telenord di non essersi ancora ritirato del tutto.

Resta da sciogliere il nodo del marchio, detenuto da SSH di Ferrero. Domani scade il termine per il pagamento degli stipendi ai calciatori ed evitare penalizzazioni afflittive nella prossima stagione.

Anche oggi sotto la sede di Corte Lambruschini presenti i tifosi al grido di "Giù le mani della Sampdoria". Telenord in diretta.

(Aggiornamento ore 13.15) - I piccoli azionisti sono cominciati ad arrivare in sede per la prosecuzione dell'assemblea degli azionisti. Barnaba, al momento, non si è ancora presentato.

(Aggiornamento ore 13.50) - I tifosi blucerchiati hanno cominciato a intonare cori, esordendo con "Giù le mani dalla Sampdoria". Presenza massiccia anche oggi, nonostante l'orario lavorativo.

(Aggiornamento ore 14.05) - Il presidente Lanna è sceso dalla sede per parlare con i tifosi, come accaduto ieri sera. "Sarà una trattativa lunga, qualora saltasse tutto la proprietà ne pagherà le conseguenze".

