Sampdoria, in arrivo Pietro Accardi: tutti i suoi "colpi" da direttore sportivo

Sarà quasi certamente Pietro Accardi il nuovo direttore sportivo della Sampdoria. Il dirigente, che ha ancora un anno di contratto con l'Empoli, avrebbe trovato l'accordo per "liberarsi" e accettare l'importante offerta della società blucerchiata (biennale da 600 mila euro).

Pietro Accardi, 41 anni, da calciatore ha militato per sei stagioni in maglia blucerchiata, raccogliendo un centinaio di presenze. Dopo il ritiro, si è fermato a lavorare a Empoli, prima come team manager e poi come diesse, ottenendo grandi risultati e scoprendo elementi di talento (Francesco Caputo, Giovanni Di Lorenzo, Ismael Bennacer, Nedim Bajrami, Fabiano Parisi e Guglielmo Vicario, soltanto per citarne alcuni).

Toccherà a lui, pur nel rispetto dell'indice di liquidità ancora per una sessione di mercato, allestire la nuova rosa della Sampdoria per tentare il ritorno in serie A. L'accordo con il club blucerchiato è stato raggiunto, a breve le firme sul contratto.