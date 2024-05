Sampdoria, il sogno serie A finisce a Palermo: 2-0, blucerchiati mai in partita

Finisce a Palermo, alla 39a partita, il campionato della Sampdoria, che giocherà in B anche il prossimo anno. Nella prima gara dei playoff, rincorsi per tutto il torneo, i blucerchiati sono durati poco più di un tempo, schiantati dalla doppietta di Diakité. La squadra di Pirlo ha messo in mostra i difetti già evidenziati nel corso della stagione: scarsa combattività, poche idee, limiti tecnici a tratti imbarazzanti. Il primo tiro verso la porta di Desplanches arriva dopo un’ora di gioco, a gara ormai decisa. Senza la penalità iniziale di 2 punti, questa partita si sarebbe giocata a Marassi con due risultati su tre a disposizione e forse sarebbe stata un’altra storia. Pazienza, per lunghi tratti della stagione la squadra aveva fatto temere addirittura un altro salto all’indietro, scongiurato con la vigorosa rincorsa agli spareggi, risoltasi melanconicamente in un mero atto di presenza.

Ora c’è da impostare il futuro, possibilmente facendo massima chiarezza dal ponte di comando con quali risorse e di chi si intenda farlo e in quanto tempo. Di serie A questa Sampdoria oggi ha soltanto il pubblico, primo per presenze nella categoria e competitivo anche nella massima serie. Tutto il resto, al momento, sono buoni propositi e speranza nel bel tempo.

Il Palermo parte subito forte e sfiora il vantaggio con Brunori, la Sampdoria sembra faticare la pressione anche dell'ambiente. Clamorosa l'occasione sprecata da Insigne II, che colpisce l'esterno della rete. I rosanero perdono attorno al quarto d'ora Ceccaroni per infortunio, sostituito da Marconi. A metà frazione la Sampdoria sembra trovare un maggiore equilibrio, anche se non riesce ad affacciarsi dalle parti di Desplanches. Palermo vicino al gol poco dopo la mezz'ora, con Stankovic che si supera su Soleri. E' l'anticipo del gol rosanero firmato da Diakité, che supera Stankovic su assist di Brunori. Nel recupero Depaoli prende un cartellino per fallaccio su Brunori. L'impresa, da difficile che era, diventa terribile.



Al rientro in campo, non ci sono sostituzioni. Ma il Palermo trova subito il raddoppio con un'azione fotocopia di quella del vantaggio: stavolta l'assist è di Lund, Diakité firma la doppietta. Pirlo fa tre cambi: fuori Piccini, Depaoli e Giordano, dentro Barreca, Benedetti e Stojanovic. Dopo un'ora di gioco, il primo tiro in porta doriano è di Stojanovic che impegna Desplanches. Ma non arriva il gol che potrebbe riaprire la gara. Anche l'ingresso di Kasami per Ricci cambia poco o nulla. Anzi il Palermo segna il terzo gol, ma Colombo annulla per fuorigioco la rete di Di Francesco. Sarebbe stata una punizione eccessiva.



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

1' Brunori ci prova subito dal limite, palla deviata che finisce tra Soleri e Insigne che si ostacolano, l'azione sfuma.

8' Piccini perde palla, Yepes non rimedia e così Insigne sfiora il gol, ma sbaglia per eccesso di confidenza.

20' Nel Palermo Marconi rileva Ceccaroni, afflitto da un problema al quadricipite destro.

26' Ci prova Insigne II con il sinistro da fuori area, palla alta sopra la traversa.

34' Molto reattivo Stankovic su un colpo di testa ravvicinato di Soleri, il portiere riesce a deviare a lato.

43' GOL PALERMO. Calcio d'angolo, palla in area dove Brunori controlla, si porta la palla sul sinistro e crossa al centro, Diakite calcia di prima con il destro e infila Stankovic a fil di palo. 1-0.



SECONDO TEMPO

47' GOL PALERMO. I rosanero raddoppiano con un'azione fotocopia di quella del vantaggio: l'assist è stavolta di Lund, a raddoppiare è Diakité. 2-0.

56' Pirlo prova a cambiare. Fuori Piccini, Depaoli e Giordano, dentro Barreca, Benedetti e Stojanovic.

64' Uscita a vuoto di Desplanches, ma Ghilardi non ne profitta.

65' Cambio nel Palermo, entra Gomes per Insigne II

75' Altro cambio: Kasami per Ricci.

78' Due cambi nel Palermo: fuori Brunori, Soleri e Ranocchia, dentro Mancuso, Henderson e Di Francesco

83' Di Francesco va in gol su lancio di Henderson, Colombo annulla per posizione di fuorigioco dell'attaccante, scelta validata dal Var.

85' Su cross dalla sinistra di Barreca, Borini prova la girata in area, pallone a lato.





PALERMO-SAMPDORIA 2-0

RETE: 43' e 47' Diakité.

PALERMO: Desplanches; Graves, Lucioni, Ceccaroni (20' Marconi); Diakitè, Segre, Ranocchia (78' Henderson), Lund; Insigne II (65' Gomes) Brunori (79' Mancuso), Soleri (79' Di Francesco). Allenatore: Michele Mignani.

SAMPDORIA: Stankovic; Piccini (56' Stojanovic), Gonzalez, Ghilardi; Depaoli (56' Barreca), Yepes Laut, Ricci (75' Kasami), Giordano (56' Benedetti); Borini, Esposito; De Luca. Allenatore: Andrea Pirlo.

ARBITRO: Colombo di Como.

NOTE: ammoniti Depaoli, Desplanches, Stojanovic, Lund.