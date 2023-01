Sampdoria, il presidente Lanna si sbilancia sul futuro societario: "Serve un cambio di proprietà, spero sia questione di giorni"

Intervenuto a Calciomercato.it, durante lo Speciale dedicato a Gianluca Vialli, il presidente blucerchiato Marco Lanna ha analizzato la situazione societaria del club.

“È un momento difficile - le sue parole - Se ne esce solamente se arriverà qualcuno che ci darà una mano, in questo momento non riusciamo più ad andare avanti con le nostre forze e gli appoggi finanziari esterni non bastano più. C’è bisogno assolutamente di un cambio di proprietà e spero che nei prossimi giorni arrivi, perché obiettivamente non la vedo troppo lunga".

Parole che lasciano pensare ad una svolta imminente nel passaggio di proprietà della Sampdoria, il presidente ha fiducia: "Ottimismo? Si, voglio essere ottimista. Siamo qua perché stiamo lottando ancora per trovare delle soluzioni, questo mi porta a pensare bene. Abbiamo tirato lungo con questo CdA, potevamo tranquillamente lasciare la carica a giugno, perché noi il nostro incarico lo avevamo terminato. Era quello di portare la Sampdoria a giugno salvi e iscritti al campionato. Siamo voluti rimanere per accompagnare verso la cessione che non è avvenuta ancora e, ora che i tempi stringono, spero che tutte le forze in gioco riescano a trovare una soluzione”.