Sampdoria, i convocati di Giampaolo per l'Udinese: out Askildsen, Supryaha e Conti

di Marco Innocenti

L'ex Milan si è sottoposto ad una terapia che, in base alle norme antidoping, ha richiesto la sospensione dell'attività agonistica

Sono 21 i convocati di Marco Giampaolo in vista della trasferta della Sampdoria a Udine. Oltre allo squalificato Thorsby, agli infortunati Damsgaard e Gabbiadini, fuori dalla lista restano anche Askildsen, Andrea Conti e Supryaha. L'ex-Milan è stato sottoposto ad una terapia che, in base alle norme antidoping, ha richiesto la sospensione dell'attività agonistica per qualche giorno, mentre l'attaccante ucraino è alle prese con una contusione alla caviglia destra.

Ecco la lista dei 21 disponibili:

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Magnani, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Candreva, Ekdal, Rincón, Sabiri, Sensi, Trimboli, Vieira.

Attaccanti: Caputo, Giovinco, Montevago, Quagliarella.