Sampdoria, Heraf (allenatore Dynamo Berlino) 'consola' Pirlo: "Blucerchiati stanchi"

Le parole del tecnico della Dynamo Berlino, Andreas Heraf (già nazionale austriaco per il mondiale di Francia 1998), suonano come magra consolazione per Andrea Pirlo e i suoi ragazzi, dopo l'impresa della squadra di casa. Per i berlinesi c'è alle porte il campionato tedesco di quarto livello, lo stesso dove giocherà il Carl Zeiss Jena. Per entrambe le avversarie della Samp in questa preparazione in Germania c'è l'obiettivo di essere promosse e salire in terza serie.