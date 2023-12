Sampdoria, gli ex Benedetti ed Esposito sfidano il Bari. Stadio Gol in diretta su Telenord

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La Sampdoria si prepara a sfidare il Bari dopo la sconfitta interna con Feralpi Salò. I blucerchiati, senza Kasami squalificato per tre giornate e trascinati dagli ex Benedetti ed Esposito, vanno in cerca dei tre punti per concludere bene un anno molto complicato sotto tanti punti di vista.

Telenord sarà in diretta dalle 20 circa per raccontare la partita e per i commenti del post gara con Emanuela Guerra e Vittoria Baghino e gli opinionisti Alessandro Grandoni, Maurizio Michieli e Sandro Scarrone. Cronaca di Niccolò Corradi. Appuntamento sul canale 11 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su telenord.it.