Sampdoria, Giampaolo: "Partita coraggiosa, recrimino solo sul gol"

di Maria Grazia Barile

"La squadra ha giocato con coraggio, è mancato qualcosa in termini di qualità nel riuscire a trovare una soluzione a metà campo. Non ho niente da recriminare, tranne il gol subito in una situazione sulla quale abbiamo lavorato e rivisto stamattina prima di venire a San Siro". Sono le prime dichiarazioni di Giamapolo a Dazn, il tecnico spiega: "Dopo venti minuti abbiamo preso le misure, siamo stati alti e loro hanno ragionato meglio. Davanti mi sono piaciuti sia Caputo che Sensi, ma non hanno avuto il supporto adeguato. Tutto sommato la squadra ha fatto una partita seria, giusta, poi ci sono anche i valori che incidono. Dopo lo svantaggio ho chiesto alla squadra di rimanere in partita fino alla fine. Sensi, sotto le grinfie di Tomori e degli altri difensori, ha vissuto una gara difficile, ma è bravo a trovare spazio. Negli ultimi venti minuti ho rischiato Quagliarella, non dovevamo farlo perché un ulteriore infortunio ci penalizzerebbe oltremodo, ma lui mi ha rassicurato".

Sul modulo, Giampaolo precisa: "Siamo partiti per lavorare con le mezzali sui terzini, ma questo ci faceva abbassare troppo. Siamo andati coraggiosamente a prenderli con Conti e Murru di là e questo mi è piaciuto, dopo venti minuti l'abbiamo messa meglio tatticamente. In avanti è tornato Quagliarella dopo uno stop di un mese per problemi muscolari, poi ho Supryaga che è giovane, non si è ancora ambientato ed e fuori condizione per ora. Non ne ho altri, tranne Giovinco che è arrivato due giorni fa e pure è stato fermo. Magari l'avrei giocata così anche se li avessi avuti tutti".

Infine su Falcone: "Mi è piaciuto. Audero è un signor portiere, ma Falcone sta facendo il suo. Chi sta meglio gioca. E' un problema che io non mi pongo".