Sampdoria, Giampaolo: "Con lo Spezia gara pesante. E la fiducia devo guadagnarla coi risultati"

Per l'allenatore della Sampdoria Giampaolo la gara di domani "con lo Spezia sarà una partita pesante e molto importante". Il tecnico non sarà in panchina per la squalifica e al suo posto ci sarà il vice Francesco Conti. "La fiducia devo guadagnarla io attraverso i risultati. Quotidianamente. Non godo di bonus, né io né nessun altro allenatore".

"Affrontiamo una squadra che ha una precisa identità, che finora ha fatto tre punti in più di noi" ha aggiunto l'allenatore. "Abbiamo lavorato bene, ma quello che conta sono soprattutto l'attivazione mentale, la rabbia, la determinazione e la personalità. Sono tutte cose che possono fare la differenza. L'aspetto emozionale sarà determinante e mi auguro che la squadra possa fare una partita ambiziosa per se stessa e nei confronti della maglia che indossa" ha aggiunto Giampaolo.

Il tecnico recupera Colley in difesa e l'idea è quella di proporre di nuovo dal primo minuto Vieira davanti alla difesa con Villar in panchina. A centrocampo nessun dubbio con Leris e Djuricic esterni mentre Rincon e Sabiri saranno quelli che avranno il compito di impostare la manovra. "La cosa che più mi dispiace è l'espulsione, il fatto di non poter essere in panchina domani -ha detto ancora -. Per quanto riguarda il gruppo ritengo sia isolato dalle voci e faccia le cose nel modo giusto. Siamo una buona squadra. Abbiamo anche fatto partite in cui siamo andati oltre alle nostre aspettative e non siamo mai stati ostaggi degli avversari. Paghiamo una partitaccia (eufemismo, ndr) e il fatto di aver portato a casa pochissimi punti".