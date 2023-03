Sampdoria, Gabbiadini decisivo con una doppietta: "Siamo una famiglia, sono orgoglioso di vestire questi colori"

Manolo Gabbiadini è intervenuto ai microfoni della stampa dopo il successo contro l'Hellas Verona, gara che porta indelebilmente il suo nome grazie alla doppietta a cavallo tra il 25' e il 35'. Due gol importanti per la squadra, ma anche per il numero 23 blucerchiato, che sale a quota sei gol in campionato.

"Ce l'aspettavamo da tanto tempo una vittoria così in casa - le parole di Gabbiadini - con i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Ce la godiamo tutta, è dura ma non è ancora finita. Sul 2-1 c'è stata un po' di paura, ma ero fiducioso. Abbiamo lottato fino alla fine e siamo stati premiati con il 3-1. Questa vittoria è una miccia per un finale di stagione migliore. Stavo passando un brutto momento, non riuscivo a segnare e sono contento di aver segnato. Il momento difficile ci uniti ancora di più. La Samp è una famiglia, in questi momenti si vede chi siamo e sono contento di portare questi colori".