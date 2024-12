Sampdoria, Folino della Juve Stabia può essere il primo rinforzo a gennaio

Mentre la Sampdoria di Leonardo Semplici si avvicina all'ultimo appuntamento del 2024, la gara casalinga contro il Pisa (diretta su Telenord con Stadio Goal a partire dalle 19.00, per seguire tutti gli sviluppi del match), in società si muovono i primi passi sul mercato. Vista la classifica e le croniche difficoltà dei blucerchiati, a secco di vittorie da nove turni e relegati al 15° posto in classifica, è lecito aspettarsi robusti rinforzi dalla finestra di gennaio.

L'indiscrezione - Il primo nome accostato in maniera concreta alla Samp è quello di Francesco Folino, difensore della Juve Stabia. Secondo il portale specializzato gianlucadimarzio.com il club blucerchiato sarebbe intenzionato a pagare subito la clausola rescissoria di 500mila euro, assicurandosi così le prestazioni del giocatore per schierarlo già dalla seconda partita del girone di ritorno.

Il profilo - Folino, che compirà 23 anni il prossimo 23 gennaio, è nato a Ferrara ed ha iniziato la carriera proprio nelle giovanili della principale formazione della sua città, la Spal. Poi vari passaggi tra formazioni under: Cesena e Reggiana, prima del passaggio all'Empoli dove lavorava già Pietro Accardi. L'esordio di Folino in Serie C è arrivato con la maglia della Carrarese, il 16 ottobre 2022 nella partita casalinga contro il Pontedera, ma è il passaggio in maglia stabiese a segnare in modo decisivo la carriera del difensore. Nella stagione 23-24 è protagonista della promozione della Juve Stabia, con 24 presenze e un gol nel girone C della terza serie. Poi l'esordio in Serie B, sempre con la Juve Stabia, impreziosito da un gol nella vittoria d'esordio a Bari. Fin qui Folino ha collezionato 14 presenze, segnando anche una seconda rete nel pareggio esterno contro il Cittadella.

