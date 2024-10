Sampdoria, Flachi a Telenord: "Ringrazio i tifosi di Sampdoria, Genoa e Fiorentina per l'affetto"

"Grazie a tutti per l'affetto, davvero tanto, che ho ricevuto in queste ore. Sono cose che ti fanno stare di nuovo bene. Ringrazio attraverso di voi, perché non posso farlo uno a uno, i tifosi della Sampdoria, della Fiorentina e del Genoa, ma anche quelli di altre parti d'Italia. Quando un calciatore vive questa situazioni che capitano a qualunque persona "normale" si rende conto di quanto sia importante l'affetto della gente che ti circonda. Sto bene, benissimo, devo fare ancora un piccolo intervento, ma il principio di infarto è stato superato e da mercoledì riprenderò la mia vita normale, anche se mi hanno tolto tutto, stavolta mi sa che devo davvero smettere di fumare...".

Lo ha detto in diretta a Forever Samp, non senza tradire l'emozione, Francesco Flachi, ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Lavagna. Il terzo cannoniere di sempre nella storia della Sampdoria è un nostro prezioso amico e opinionista e Telenord lo aspetta presto nei propri studi per tornare a parlare di calcio sempre in maniera arguta, sdrammatizzante, ironica e competente come lui sa fare.

