Sampdoria-Fiorentina 4-1: blucerchiati perfetti, Viola annichiliti

di Marco Innocenti

Apre le danze Ferrari poi Quagliarella s'inventa una magia. Nella ripresa, Thorsby e il sigillo di Sabiri prima del rigore di Gonzalez

90'+5: Finisce qui al Ferraris. La Sampdoria festeggia nel migliore dei modi la salvezza e saluta con una grande prestazione il proprio pubblico

90'+3: Espulso Colley per proteste

90'+3: Tiro di Callejon, palla alta

90': Ci saranno 5' di recupero

88': Dal dischetto si presenta Nico Gonzalez che spiazza Ravaglia e segna il 4-1

87': Gran parata di Ravaglia, appena entrato, sulla botta di Saponara. C'è però un check del Var per un possibile contatto di mano da parte di Trimboli sul colpo di testa di Milenkovic: rigore per la Fiorentina

83': Poker della Sampdoria con Sabiri che, dal limite, la piazza a fil di palo, mettendo fuori tempo Terracciano

81': Candreva lascia il campo, al suo posto Mikkel Damsgaard

76': Contropiede della Sampdoria con Sabiri che ruba palla e serve Caputo, l'attaccante cerca il palo lungo ma la palla non gira abbastanza e termina sul fondo

70': La Samp affonda i colpi e cala il tris! Palla perfetta di Candreva che mette dietro per Thorsby, ben appostato sul dischetto del rigore, piattone destro e palla in rete

64': Dentro Caputo, fuori Quagliarella

53': Colpo di testa pericoloso di Cabral, Colley devia e salva tutto

46': Si riparte.

SECONDO TEMPO:

45'+2: Si chiude qui il primo tempo. Ottima Samp fino a questo momento

45'+1: Tiro di Nico Gonzalez che prova a incrociare sul secondo palo. Palla debole e Audero la fa scorrere senza problemi

41': Ci saranno 2' di recupero

34': Occasione per la Fiorentina: fuga sulla sinistra di Nico Gonzalez, palla dentro che la difesa blucerchiata allontana, irrompe Bonaventura che da ottima posizione non inquadra la porta e spedisce alto

29': Raddoppia la Samp con Quagliarella!! Tocco delizioso del capitano che, con lo scavino, trova il palo lungo e mette dentro

26': Cross di Quagliarella per Candreva, colpo di collo pieno ma Terracciano respinge coi pugni

25': Angolo di Biraghi, Nico Gonzalez stacca di testa ma colpisce male e la palla finisce alta sopra la traversa

17': Ronaldo Vieira stende Nico Gonzalez e si becca il giallo

15': Sampdoria meritatamente in vantaggio!!! Punizione di Candreva per la testa di Ferrari che infila in rete

14': Giallo anche per Nico Gonzalez

13': Ammonito Torreira

11': Contropiede della Fiorentina con Torreira che serve Gonzalez, tiro in diagonale ma deviazione in angolo di Bereszynski

9': Cross da sinistra di Bereszynski, Duncan controlla male e per poco non infila la porta di Terracciano

3': Altra palla pericolosa stavolta di Quagliarella per Candreva, palla che termina fuori dallo specchio ma c'è ancora posizione irregolare del blucerchiato

2': Contropiede della Samp con Augello innescato in profondità da Sabiri, palla in mezzo a cercare Quagliarella ma la difesa viola salva in angolo. Tutto nullo però, Augello era scattato in posizione irregolare

1': Si comincia al Ferraris

PRIMO TEMPO:

Una Sampdoria già matematicamente sicura della salvezza ospita una Fiorentina che invece va a caccia di punti pesanti per la sua rincorsa alla zona Europa. La squadra di Marco Giampaolo saluta così il proprio pubblico, con i protagonisti delle magiche stagioni 90/91 e 91/92 invitati sugli spalti dal presidente Marco Lanna e con oltre 17mila tifosi sugli spalti nonostante la giornata feriale.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Ferrari A., Colley, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby; Sabiri; Quagliarella. All.: Giampaolo.

FIORENTINA: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Nico Gonzalez. All.: Italiano.

ARBITRO: Mariani di Aprilia (Ass. Tolfo e Bindoni - IV: Miele - Var: Mazzoleni - Avar: Parterna).