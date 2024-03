Sampdoria, finalmente Pirlo nuota nell'abbondanza in attacco: ipotesi staffette

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dopo un periodo di grandi ristrettezze in attacco, finalmente lunedì sera contro l'Ascoli l'allenatore della Sampdoria, Andrea Pirlo, potrebbe dover gestire il "problema" contrario. Problema si fa per dire, l'allenatore non vedeva l'ora di nuotare nell'abbondanza.

E così, dopo essere andato avanti per un po' con i soli De Luca e Alvarez a disposizione, ecco che dopo il reintegro di Valerio Verre, già decisivo a Piacenza con Feralpi Salò, tornano ad affacciarsi in squadra anche Fabio Borini, volato dal professor Lempainen per il via libera definitivo dopo l'intervento e soprattutto Sebastiano Esposito, senza alcun dubbio il giocatore di maggior talento della formazione blucerchiata.

Ormai è dimostrato, le partite si cambiano e si vincono anche con gli elementi subentrati dalla panchina, cosa che alla Samp in questa stagione non è mai riuscita, proprio per la scarsa disponibilità di soluzioni alternative. Finalmente Pirlo respira ed è quasi certo che nella prossima e decisiva sfida di campionato farà ruotare tutti o quasi gli attaccanti, considerato che il modulo 3-5-2 non dovrebbe variare e dunque i posti a disposizione dall'inizio là davanti rimangono soltanto due.

E i prescelti titolari non potranno che essere ancora De Luca e Verre, mattatori domenica scorsa. L'Ascoli del pugnace Castori dovrà fare a meno di Viviano tra i pali e Di Tacchio a centrocampo, entrambi squalificati, mentre è in dubbio il centravanti Pedro Mendes, che la scorsa estate era stato corteggiato anche dalla Sampdoria.