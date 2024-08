Sampdoria: festa del 78° compleanno alla fine della partita con il Como

La Sampdoria fu fondata il 12 agosto 1946, in tempo per partecipare al primo campionato di serie A del dopoguerra. Così ogni anno i tifosi blucerchiati festeggiano il compleanno della loro amata. Di solito il luogo prescelto per la festa è piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena, davanti al Bar Roma dove una targa ricorda le riunioni preparatorie della fusione tra Sampierdarenese Calcio e Società Ginnastica Andrea d'Oria.

Stavolta la festa si terrà in via del Piano, nei pressi dello stadio di Marassi: nella serata di domenica 11 è infatti in programma Sampdoria-Como, partita di primo turno di Coppa Italia, così i ragazzi dei gruppi della Sud chiamano a raccolta tutti i tifosi presenti allo stadio, invitandoli a fermarsi in via del Piano, nei pressi delle vecchie biglietterie, per aspettare insieme la mezzanotte e brindare al 78° compleanno della Sampdoria.