Sampdoria, esonerato Pirlo. Pronto un biennale per Sottil

Andrea Pirlo è stato esonerato stamane dalla guida della Sampdoria e ha lasciato Bogliasco dopo essere stato informato della decisione. Al suo posto è stato scelto Andrea Sottil, ex Udinese e Ascoli, oltre a una lunga gavetta in serie C. Per lui è pronto un contratto biennale, restano da limare alcuni dettagli prima dlel'ufficialità. Il ribaltone è maturato nella tarda serata di ieri, dopo che il ds Pietro Accardi aveva trascorso la giornata a parlare anche con altri allenatori (in particolare con Aureliano Andreazzoli e Marco Giampaolo). In mattinata la svolta e la decisione di puntare con maggiore decisione sul tecnico che a inizio stagione aveva rescisso il contratto con la Salernitana ancora prima di cominciare per la mancanza di garanzie. Nelle prossime ore è attesa la firma, salvo sorprese.

Sabato al "Ferraris" arriva il Bari, in crisi di gioco e di risultati proprio come i blucerchiati, ma quello che la società (il presidente Manfredi si trova negli Usa e ha condiviso la scelta di Accardi) chiede al nuovo allenatore è soprattutto una svolta sul piano temperamentale. Per provare a mettere a posto le cose sotto il profilo tattico e organizzativo, specie in retroguardia (da calciatore Sottil è stato proprio un difensore), ci sarà tempo dopo la sosta.

Sottil dovrà anche decidere su quale sistema di gioco puntare ma è probabile, visti i suoi precedenti, che scelga almeno inizialmente di affidarsi al 3-5-1-1 con Tutino in appoggio a Coda per cercare di ridare solidità a una squadra allo sbando. Poi cambiamenti e correzioni potranno essere apportate in corsa e gradatamente.