Sampdoria, Dragusin saluta: è un giocatore della Salernitana

di Edoardo Cozza

Il difensore rumeno, di proprietà della Juventus, conclude il prestito in blucerchiato e passa tra le fila dei campani fino al termine della stagione

Si attendeva l'ufficialità che è arrivata questa mattina: Radu Dragusin lascia la Sampdoria e si accasa alla Salernitana fino al termine della stagione. Il difensore rumeno, di proprietà della Juventus, conclude anticipatamente il prestito con la società blucerchiata, dove ha collezionato 13 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia.

Per lui, già nel giro della nazionale maggiore, una nuova esperienza in Serie A alla ricerca di un posto fisso da titolare che a Genova non aveva avuto: l'arrivo di Giangiacomo Magnani e il ritorno di Omar Colley dalla Coppa d'Africa rischiavano di comprimere ancora più gli spazi, visto che come difensori centrali ci sono già anche Yoshida e Ferrari. E anche sulla corsia di destra lo spazio a disposizione sarebbe stato minore, a causa dell'arrivo di un altro innesto, quello di Andrea Conti.