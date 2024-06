Sampdoria, Dossena a Forever Samp: "Errore non cercare la promozione al primo colpo"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Intervenuto telefonicamente a Forever Samp, Beppe Dossena, tra i protagonisti della Samp d'oro tra il 1988 e il 1991, ha commentato la situazione attuale dei blucerchiati, a livello societario e tecnico:

"Non so se questa società abbia pensato prima di tutto a mettersi in sicurezza, però non cercare la promozione sparata secondo me è stato un errore. Il campionato di serie B non è che offra grande qualità, però capisco che se devi scegliere tra mettere a posto i conti e fare la squadra per salire ovviamente prima si mette al sicuro la società. L'allenatore è forte se la società è forte: non c'è nessun allenatore al mondo che può pensare di essere più bravo dei giocatori. L'allenatore accompagna i giocatori fino a un minuto prima di scendere in campo, però poi ci deve essere l'interpretazione. E se l'interpretazione è lasciata a poca qualità diventa difficile. Non dimentichiamo che purtroppo l'anno scorso in alcuni momenti ha rischiato di dover retrocedere. Vediamo quest'anno cosa succede, se c'è la volontà, se c'è la disponibilità e le risorse per fare una squadra, che secondo me non ha bisogno di grandi cose. C'è bisogno di lungimiranza, di idee, di un progetto perché non salire in serie A con il nome che porti mi sembra assurdo".