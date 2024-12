Sampdoria, Coppa Italia: oltre 600 i tifosi mercoledì all'Olimpico contro la Roma

Sono già oltre 600 i biglietti venduti per il settore ospiti dell'Olimpico per la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia a Roma, contro i giallorossi, in programma mercoledì 18 dicembre alle 21. Lo rende noto la Federclubs, che sottolinea come "La distanza, il giorno feriale e l’orario, non scalfiscono l’impeto dei Sampdoriani, in marcia da ogni regione per sostenere la squadra in una competizione che richiama tanti ricordi gloriosi a tutti noi. Fedelissimi e i clubs Alassio, Imperia e Luca Vialli e Bobby gol, organizzano i pullman per tutti coloro che potranno essere presenti".

La formula prevede la disputa dei due tempi regolamentari e, in caso di parità, il passaggio immediato ai calci di rigore, come era accaduto nel turno precedente, il derby del 25 settembre vinto dalla Sampdoria dopo i tiri dal dischetto, cui si era arrivati dopo l'1-1 al 90'. con una rete per tempo di Pinamonti e Borini. Nella serie decisiva, il rigore vincente era stato calciato da Barreca dopo la parata di Silvestri su Zanoli (nella foto, la festa doriana sotto la Sud a fine gara), per la sola gioia regalata ai tifosi fin qui nella stagione. Sulla panchina doriana c'era Andrea Sottil, a sua volta uscito di scena con una sola soddisfazione a fronte di parecchie delusioni.

La vincente di Roma-Sampdoria affronterà nei quarti di finale, sempre in gara secca e con i rigori senza supplementari in caso di parità, il Milan a San Siro.

L'allenatore della Sampdoria, Leonardo Semplici, è intenzionato ad affidarsi a un ampio turn over: davanti si profila l'impiego della coppia Borini-Pedrola, a centrocampo spazio per Kasami, Yepes e Akinsanmiro mentre Vieira potrebbe giocare difensore centrale.

L'arbitro designato è Federico Dionisi, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Palermo e dal quarto ufficiale Doveri. In sala Var, Maggioni e Meraviglia.