Sampdoria, continua il pressing per Brunori: il suo sostituto al Palermo potrebbe essere La Gumina

di Marco Innocenti

Possibile uno "scambio" fra blucerchiati e rosanero: l'attaccante italo-brasiliano è però della Juventus e il suo destino dovrà essere deciso a Torino

Continua il pressing della Sampdoria intorno al nome di Matteo Luigi Brunori. L'attaccante italo-brasiliano, fresco di promozione in serie B con il Palermo, resta però nel mirino anche di Cremonese e Salernitana, che potrebbero provare a strapparlo alla corte dei blucerchiati, nonostante le recenti parole del suo agente a Skysport: "Matteo è di proprietà della Juventus - ha detto - e con la dirigenza bianconera valuteremo un’eventuale sua permanenza in Sicilia. Quando uno fa 29 goal, di mercato ce n’è ma lui qua sta bene e la città lo ama. Mai dire mai". Brunori quindi potrebbe alla fine anche restare in Sicilia ma tutto dovrà essere deciso in pieno accordo con la Juventus, che sembra restare alla finestra in attesa di mosse decisive da parte dei club interessati al giocatore.

Chi potrebbe fare la strada inversa fra Bogliasco e Palermo, è invece Antonino La Gumina. L'attaccante infatti sarebbe entrato nel mirino dei rosanero, che si sarebbero accodati a Modena e Bari per assicurarsi il giocatore, appena rientrato dal prestito al Como. Per lui si tratterebbe di un ritorno al Palermo, visto che lì ha debuttato fra in Serie A nella stagione 2014/15, scendendo in campo per una manciata di minuti nella gara contro il Milan.

Sempre in tema di mercato, non trovano grandi conferme invece le voci che portano a nomi "chiacchierati" come quelli di Praet, Defrel o Keita Balde. L'ostacolo maggiore è sempre quello dell'ingaggio per tutti e tre i giocatori, vista soprattutto la situazione finanziaria della Samp che non permetterebbe di accollarsi stipendi che superano il milione di euro.