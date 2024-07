Sampdoria, confermata la sponsorizzazione di Banca Ifis

U.C. Sampdoria e Banca Ifis ancora insieme nel prossimo campionato. La challenger bank presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio ha firmato con il club blucerchiato il rinnovo della partnership in qualità di main jersey sponsor, in continuità con il precedente contratto. Lo ha annunciato la società blucerchiata.

Il comunicato:

L’accordo di sponsorizzazione prevede la presenza del logo Rendimax – il conto deposito dell’Istituto – sul fronte della maglia da gioco delle prime squadre maschili, femminili e su quella di tutte le rappresentative giovanili. Banca Ifis, attraverso il brand Rendimax sarà presente anche sui capi di abbigliamento pre-gara e di allenamento della prima squadra maschile, oltre che sui diversi supporti comunicativi e promo-pubblicitari a bordocampo.

Nell’ambito dell’accordo U.C. Sampdoria e Banca Ifis collaboreranno per dar vita a percorsi e iniziative di inclusione sociale e sportiva dei giovani sul territorio ligure, a conferma del forte impegno da parte di entrambe le società nel generare un impatto positivo sulla collettività attraverso lo sport.

«Siamo felici di proseguire il nostro percorso con Sampdoria anche per il prossimo campionato. Il legame tra Banca Ifis, Sampdoria e la città di Genova, dove la Banca è stata fondata oltre 40 anni fa, è supportato dalla comunione di valori e impegno sociale che ci uniscono a queste realtà. Oltre ad accompagnare in campo le formazioni maschile, femminile e tutte le giovanili doriane, saremo impegnati a realizzare una serie di progettualità sociali finalizzate all’inclusione e alla valorizzazione della pratica sportiva delle nuove generazioni. Siamo convinti che questa nostra collaborazione possa contribuire a generare un impatto positivo per tutto il territorio», dichiara Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis.

«È un vero piacere poter continuare questo rapporto con Banca Ifis. Il nostro club rappresenta un’eccellenza per Genova e siamo felici di consolidare una partnership tanto importante con un Istituto così fortemente radicato nella città e nei valori della Sampdoria. Molto ci accomuna: la voglia di crescere, lo sguardo al futuro, l’attenzione verso i giovani. Oltre a scendere in campo con le nostre ragazze e i nostri ragazzi in ogni categoria, Banca Ifis ci affiancherà inoltre in alcuni progetti a carattere di impegno per la comunità e di responsabilità sociale: un aspetto che ci rende ancora più orgogliosi di proseguire su questa strada comune», commenta Matteo Manfredi, presidente U.C. Sampdoria.

L’impegno di Banca Ifis nello sport

La collaborazione con U.C. Sampdoria non è l’unico ambito di impegno di Banca Ifis nel campo sportivo. Per la Banca, infatti, lo sport è uno strumento di inclusione sociale e rappresenta uno degli ambiti d’azione di Kaleidos, il Social Impact Lab, ideato e promosso dal presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, che nel triennio 2022-24 ha promosso iniziative sociali con un piano di investimenti complessivo da 7 milioni di euro. Tra queste, rientra il sostegno ai giovani atleti medagliati del CONI attraverso la donazione di borse di studio di cui la Banca, grazie al ‘Modello misurazione dell’impatto sociale’ sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha potuto calcolare il valore generato. Per ogni euro investito il moltiplicatore d’impatto è pari a 4,1, ovvero per ogni euro investito sono stati generati 4,1 euro di valore economico per la collettività.

Oltre al sostegno del CONI, sul territorio ligure Banca Ifis è partner del Torneo Ravano – il principale torneo giovanile multisport d’Europa dedicato alle scuole primarie – supportato dalla UEFA. Nel 2022, La Banca ha inoltre realizzato il nuovo campo da calcio per l’Istituto Opera Don Bosco Sampierdarena di Genova. L’impegno della Banca nello sport abbraccia anche la dimensione economica e sociale di tutte le sue componenti: per offrire ai decisori, pubblici e privati, dati e informazioni utili per l’implementazione di progetti strategici a favore del settore, Banca Ifis pubblica il primo Osservatorio sullo Sport System italiano. Nel solco di queste iniziative, infine, Banca Ifis ha realizzato il primo studio dedicato alla valorizzazione economica del Giro d’Italia, la più importante manifestazione ciclistica italiana.