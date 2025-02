Sampdoria, con il Sassuolo scossa l'ora di Altare. Arbitra Pairetto

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La pesante squalifica di tre giornate inflitta ad Alex Ferrari costringe Semplici a cambiare ancora la difesa della Sampdoria, ma vista la brutta prestazione collettiva di Bolzano non è detto che sia un male. Di certo giocherà dal primo minuto Giorgio Altare, subentrato al "Druso". Poi il tecnico dovrà valutare se sia il caso di ripescare anche Veroli, che prima di sparire dai radar non aveva demeritato mentre Curto e soprattutto Riccio hanno accusato qualche defaillance.

In vista della partita di venerdì sera contro la capolista Sassuolo - che sarà diretta da Pairetto con Gariglio al Var - la società blucerchiata ha chiamato a raccolta i tifosi: gli Under 18 potranno acquistare un biglietto a soli 5,00 euro per tutti i settori dello stadio (Gradinata Sud esclusa) mentre – a fronte dell’acquisto di un tagliando intero da parte di un genitore – gli Under 14 potranno ritirare un biglietto omaggio per la Gradinata Nord presso il Service Center di via XX Settembre 252.

La sfida di venerdì sera sarà molto ostica per la forza del Sassuolo, dove tra l'altro militano in campo e fuori molti ex blucerchiati: Pedro Obiang, il direttore sportivo Checco Palmieri, il direttore amministrativo Filippo Spitaleri e il fisioterapista Luca Traggiai. L'obiettivo degli emiliani è la serie A diretta, quello della Sampdoria la salvezza da un incubo che dopo le vittorie con Cosenza e Modena si sperava fosse svanito.













Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.