Sampdoria-Como 1-1: Cutrone risponde a Borini, conservato l’ottavo posto

La Sampdoria regge l'impatto del Como e anzi rimpiange quella che sarebbe stata una clamorosa vittoria, passando in vantaggio con Borini e venendo raggiunta da Cutrone. Nel giorno dell'omaggio a Boskov nel decennale della scomparsa, una buona prestazione. Ora la trasferta di Lecco, dove mancheranno per squalifica Borini, Esposito e Depaoli.



I blucerchiati soffrono molto nella prima mezz'ora, ma vanno alla pausa in parità, cominciano meglio nella ripresa e trovano il gol con Borini. Ma il Como fa pesare qualità e concretezza e si riporta sul pari con una rete di Cutrone in mischia. Il finale è incandescente e vede i lombardi protesi al sorpasso, ma il Doria si difende. A Lecco mancheranno Borini, Depaoli ed Esposito per squalifica.



Parte forte il Como con una pressione costante, due conclusioni di Cutrone e Braunhoder trovano pronto Stankovic. Ancora il portiere doriano si oppone a Gabrielloni. Il Como spreca una punizione dal limite con Cutrone. Ma la partita è un monologo comasco, Da Cunha sfiora la traversa. Primo segnale di vita del Doria al 33', con un palo colpito da Depaoli ma l'azione era irregolare. Al 41' finalmente squillo di Borini, che chiama Semper a grande parata, replicata subito dopo su Ghilardi che però si era aiutato con il braccio. Stankovic dice di no a Gabrielloni. Si va all'intervallo sul doppio zero.



La ripresa parte senza cambi ed è subito il Como a farsi pericoloso, ma Facundo allontana il pallone dalla porta. Borini prende un giallo come Depaoli nel primo tempo, entrambi erano diffidati e salteranno Lecco. Il Como tenta di forzare l'equilibrio con una serie di iniziative ad altissimo ritmo, ma il Doria regge. Cutrone trova Stankovic pronto, a mezz'ora dalla fine la gara resta in equilibrio. Anzi Stojanovic chiama Semper a un prodigio, fino alla girata di Borini che spezza l'equilibrio. Il Como reagisce rabbiosamente e Fabregas fa i primi cambi, per raddrizzare la partita. Entrano Leoni e Pedrola per Piccini e Borini. La Sampdoria prova a piazzare il colpo della sicurezza ma deve stare attenta a contenere la rabbia dei biancocelesti, sempre pericolosi a ogni controffensiva. In mischia Cutrone acciuffa il pareggio e apre la porta a un finale ad alta tensione, con la Sampdoria che prova a riorganizzarsi e il Como che tenta il sorpasso, ma nessuna delle due riesce a prevalere. Ed è giusto così.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

6' doppia parata di Stankovic prima su Cutrone e poi su Braunhoder

15' Prodigio di Stankovic su colpo di testa di Gabrielloni.

20' Punizione dal limite di Cutrone, tiro debole sul fondo con deviazione di Baselli.

22' Gran tiro di Da Cunha, alto di poco.

24' ammonito Depaoli.

33' primo segnale di vita del Doria, con Murru che crossa per Depaoli che scheggia il palo da pochi passi. Ma l''azione era viziata da fuorigioco.

41' Ci prova Borini, Semper devia in corner. Il portiere comasco si ripete su Ghilardi ma il gioco era fermo.

44' Stankovic para il colpo di testa di Gabrielloni.



SECONDO TEMPO

50' Strefezza impegna Stankovic in una parata a terra.

56' Como in avanti con Strefezza, Stankovic allontana di pugno.

60' Sala graziato da Camplone che gli risparmia il secondo giallo.

63' Colpo di testa di Cutrone, presa sicura di Stankovic.

66' GOL SAMP Esposito serve Borini che in girata supera Semper. 1-0

76' Fuori Borini e Piccini, dentro Pedrola e Leoni.

82' GOL COMO. In mischia Cutrone risolve un batti e ribatti e pareggia. 1-1

SAMPDORIA-COMO 1-1

RETE: 66' Borini, 82' Cutrone.

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Piccini (76' Leoni), Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Depaoli (81' Bendetti), Yepes, Kasami, Murru; Borini (75' Pedrola), Esposito. Allenatore: Pirlo

COMO (4-4-2): Semper; Iovine, Goldaniga, Barba, Sala; Da Cunha, Baselli (70' Abildgaard), Braunhoder (86' Gioacchini), Strefezza (76' Verdi); Cutrone (86' Bellemo), Gabrielloni (70' Sane). Allenatori:Roberts-Fabregas.

ARBITRO: Camplone di Piescara..

NOTE: ammoniti Depaoli, Sala, Borini, Strefezza, Esposito. Abbonati 18.229 rateo 200.234,98; Spring Pack 1.349 rateo 10.048,75; Paganti biglietti 5.205 incasso 83.203.