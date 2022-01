Sampdoria-Cagliari 1-0, la sblocca Gabbiadini. Telenord in diretta

di Edoardo Cozza

Meglio i rossoblù in avvio, poi la squadra di D'Aversa trova il vantaggio: sponda di Yoshida, stoccata vincente dell'attaccante. I blucerchiati alzano i ritmi

32' Prima ammonizione del girone di ritorno: la prende Lovato, che stende Caputo a metà campo nel tentativo di anticipare Caputo.

31' Gabbiadini entra in area e libera il sinistro: conclusione strozzata che termina larga. Ora ha alzato i ritmi la Sampdoria

29' Palla messa dentro da Candreva: Caputo viene anticipato dalla difesa rossoblù, poi tenta la volée Bereszynski, ma Cragno para in due tempi.

26' Traversone di Bereszynski dalla destra: palla invitante per il taglio di Candreva che manca la deviazione di un soffio.

18' SAMPDORIA IN VANTAGGIO! Spunto improvviso dei blucerchiati, con Bereszynski che crossa in area: sponda splendida di Yoshida che serve a Gabbiadini l'occasione per l'1-0. Per l'attaccante sesto gol stagionale.

16' Break di Deiola, che porta palla e appoggia a Joao Pedro: sovrapposizione di Lykogiannis, cross deviato tra le braccia di Audero. Sampdoria che sembra ancora ingolfata, meglio il Cagliari.

13' Imbucata per Marin in area: tentativo di servizio per Pavoletti, salva tutto ancora Yoshida.

11' Joao Pedro ruba palla sulla trequarti a Chabot e va via in contropiede: magistrale intervento di Yoshida che ferma l'attaccante italo-brasiliano una volta entrato in area.

1' Via alla partita.

LA CRONACA

Sampdoria-Cagliari si gioca: è una delle partite della 20^ giornata di Serie A che si è 'salvata' dalle decisioni delle Asl con le due squadre che dunque inaugureranno il girone di ritorno, per la prima volta 'sfalsato' rispetto a quello d'andata. Per questa ripresa di campionato D'Aversa deve fare i conti con numerose assenze tra covid, infortuni, squalifiche e convocazioni in Coppa d'Africa: mancano all'appello Augello, Verre, Colley, Askildsen, Damsgaard, Falcone. Il tecnico blucerchiato ha scelto di schierare Ferrari terzino destro alzando Bereszynski a centrocampo e spostando Candreva a sinistra, mentre in attacco Caputo-Gabbiadini è la coppia prescelta. Prima di Lanna nella nuova veste da presidente.

Mazzarri, ex di turno, dà subito una maglia da titolare all'ultimo arrivato Lovato: con lui, in difesa, Altare e Carboni, mentre in attacco Joao Pedro e Pavoletti è il duo che proverà a pungere a Marassi.

Arbitra Camplone di Pescara.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Chabot, Murru; Bereszynski, Ekdal, Thorsby, Candreva; Caputo, Gabbiadini. Allenatore: D'Aversa

Cagliari (3-5-2): Cragno;, Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri

