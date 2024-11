Naufragio Samp, anche il Brescia passa al Ferraris: l'ex Bjarnason punisce i blucerchiati

La Sampdoria cade per la terza volta in casa in questa stagione, ancora una volta di misura, ancora una volta al cospetto di un avversario alla sua portata. Stavolta è il Brescia ad espugnare il "Ferraris", con un gol dell'ex Birkir Bjarnason. Per l'islandese, in blucerchiato ormai dieci anni fa, una rete segnata al primo pallone toccato, sugli sviluppi di un corner che ha fotografato molte delle debolezze della squadra di Sottil. Il buon ritmo e le tante occasioni dei doriani nel primo tempo avevano fatto intravedere un possibile sviluppo positivo in vista della ripresa, dopo che all'intervallo le squadre si erano fermate sullo 0-0. Invece, come già con la Juve Stabia, la Samp si è liquefatta al rientro in campo, subendo le iniziative degli ospiti e finendo anche in dieci, dopo il gol di Bjarnason, per l'espulsione di Alessandro Pio Riccio. Doppia ammonizione per il difensore, partita praticamente chiusa su quell'episodio. Doria mai capace di impensierire Lezzerini sotto di un gol e di un uomo. A fine partita, squadra sotto la Sud per applaudire i tifosi e ricevere meritati fischi: insieme ai giocatori, sotto la Gradinata sono andati anche Sottil e il ds Pietro Accardi. Una sconfitta che sa di naufragio, perché Sassuolo, Pisa e Spezia sono lontane, ma soprattutto perché sembra lontana una minima possibilità di superare i propri cronici limiti: tecnici, tattici e di personalità.

Di seguito, le formazioni ufficiali e la cronaca della partita.

Sampdoria (3-5-2): Vismara; Bereszynski, Romagnoli, Riccio; Venuti, Akinsanmiro, Meulensteen, Kasami, Depaoli; Tutino, Borini. A disp. Ghidotti, Silvestri, Bellemo, Coda, Pedrola, Giordano, Ferrari, Yepes, Vulikic, Ioannou, Benedetti, Sekulov. All. Sottil.

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado; Bertagnoli, Verreth, Besaggio; Olzer; Juric, Borrelli. A disp. Andrenacci, Calvani, Bjarnason, Bianchi, Buhagiar, Jallow, Nuamah, Fogliata, Papetti. All. Maran.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

PARTITI! - Samp che sfoggia la maglia blucerchiata, cui aggiunge calzoncini e calzettoni blu. Il Brescia risponde in completo bianco, con la classica rondine sul petto, in questo caso colorata di rosso. Primo pallone per Tutino e compagni, che nel primo tempo attaccano verso la Nord.

10' - Doppia parata di Lezzerini, che prima si oppone al tiro da fuori area di Kasami, poi sulla respinta il portiere bresciano è reattivo su Depaoli. Samp che finalmente esce allo scoperto, dopo una prima parte di gara timida.

17' - Prima ammonizione della partita e proprio a carico di Depaoli, reo di aver simulato al limite dell'area il contatto con Besaggio dopo essere stato smarcato da un bel colpo di tacco di Borini. Un minuto dopo la prima ammonizione per il Brescia: è Olzer a entrare male su Bereszynski.

19' - Annullato il vantaggio della Samp: Akinsanmiro sfrutta una respinta in area di Adorni e segna, ma il suo controllo è con il braccio sinistro. Dopo un primo momento in cui la rete sembra valida, interviene il var e cancella il gol del nigeriano.

23' - Altro ammonito per il Brescia, stavolta è Dickmann ad entrare in ritardo su Venuti. Sugli sviluppi del calcio piazzato, Romagnoli colpisce di testa e Tutino mette pressione a Lezzerini, ma interviene ancora Arena per decretare il fallo in attacco.

30' - Gran tiro di Meulensteen, che colpisce di destro al volo dal limite dell'area: il pallone resta basso, ma Lezzerini è pronto e blocca in due tempi. Samp che spinge ma non trova il colpo decisivo.

31' - Ancora Lezzerini protagonista, stavolta su un tiro-cross di Venuti da calcio piazzato. Il destro dell'esterno blucerchiato viaggia verso il secondo palo, ma il portiere lombardo graffia il pallone in angolo.

42' - Salvataggio miracoloso di Bereszynski! A Vismara battuto su colpo di testa di Adorni, dopo un calcio d'angolo battuto da Verreth: Brescia vicinissimo al vantaggio, ma il capitano salva il risultato pochi centimetri davanti alla linea di porta.

45'+1 - Giallo anche per Riccio, che entra in ritardo su Olzer.

FINE PRIMO TEMPO - Sampdoria che ha spinto tanto, si è vista annullare un gol (ma non può recriminare, il tocco di mano di Akin c'era) ed ha avuto molte occasioni per sbloccare il risultato. Allo stesso tempo, Brescia vicinissimo alla beffa proprio in chiusura di frazione: la testa di Bereszynski ha salvato la situazione per i blucerchiati.

46' - Al rientro in campo, sostituzione per il Brescia: Dickmann già ammonito viene rilevato da Jallow. Si ricomincia con la Samp che attacca verso la Gradinata Sud.

48' - Contropiede Samp: Depaoli lancia in campo aperto Akinsanmiro, il nigeriano rientra sul diretto avversario e calcia di sinistro dal limite dell'area, pur contrastato. La traiettoria del pallone è deviata e mette in difficoltà Lezzerini, che però si salva ancora in angolo.

57' - Brescia ancora vicino al vantaggio da calcio d'angolo: stavolta è Djuric a colpire di testa, dopo un movimento a vuoto di Vismara. Il portiere però recupera velocemente la posizione e para di petto la stoccata del croato. Samp che rischia ancora su calcio piazzato.

60' - Doppio cambio Samp, che indubbiamente è arretrata troppo in questo secondo tempo. Fuori Borini e Venuti, dentro Coda e Ioannou.

63' - Ancora Brescia molto pericolo: Bertagnoli servito involontariamente da Akinsanmiro in piena area doriana, il sinistro del bresciano sfila alle spalle di Vismara ma non entra in porta per pochissimo. Azione nata da un contrasto deciso di Jallow su Beres, rimasto poi a terra.

67' - Cambio Brescia, fuori Olzer, dentro l'ex Birkir Bjarnason. L'islandese giocò solo una stagione in blucerchiato, ormai dieci anni fa.

69' - VANTAGGIO BRESCIA - E' proprio Bjarnason a sbloccare il risultato: gol di testa su calcio d'angolo di Verreth e torre di Juric. Samp che stava soffrendo la pressione e i calci piazzati dei lombardi.

72' - Sottil corre ai ripari, fuori Kasami e Akinsanmiro, dentro Benedetti e soprattutto Pedrola. Di fatto, un solo pericolo corso dal Brescia in tutto il secondo tempo, per giunta su contropiede dei blucerchiati: troppo poco.

75' - Espulso Riccio per doppia ammonizione: il difensore abbatte Borrelli che stava scappando in contropiede. Ora si fa durissima per i blucerchiati.

77' - Ancora Vismara salva la Samp, su tiro di Bertagnoli. La Samp è alle corde, il Brescia si difende e riparte senza affanni.

90' - Samp che prova l'assalto, pur in dieci uomini, ma non trova mai una conclusione pulita. Brescia che punisce in contropiede: il giovane Nuamah scappa via sull'out di destra, arriva in area e serve Jallow. Tutto inutile, il classe 2005 bresciano è partito in fuorigioco. Ancora quattro minuti di recupero.

90'+2 - Ultimi cambi, Sottil prova a mettere Sekulov per giocarsi tutto, Maran risponde con Papetti per difendere il vantaggio. Recupero che verrà allungato ancora, dopo il var sul gol annullato a Jallow.

FINITA - Dopo un altro gol in contropiede annullato a Jallow, l'arbitro Arena fischia per tre volte e decreta il naufragio blucerchiato. Squadra spenta e confusa anche prima dell'espulsione di Riccio. Brescia che si impone con un gol dell'ex e riesce a mantenere la porta inviolata in trasferta dopo oltre un anno di reti subite fuori casa.