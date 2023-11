Sampdoria, Borini in esclusiva a Telenord: "Qui ho trovato l'ambiente ideale. Siamo tutti con Pirlo"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ne ho parlato anche con mia moglie e con gli amici: mai, in carriera, ci era capitato di trovarci così bene in così poco tempo in un ambiente tutto nuovo. E parlo a tutti i livelli. E' successo nella Sampdoria e a Genova, per merito di chi lavora qui, dei tifosi in modalità... inglese e anche delle responsabilità che mi sono state date subito".

Dodici minuti di chiacchierata in esclusiva con Fabio Borini, capocannoniere della Sampdoria, che ha raccontato in maniera schietta e diretta il suo rapporto con il calcio ("quando non mi alleno, stacco del tutto o gioco a padel"), con i compagni ("Depaoli ha un potenziale alto, mi ha impressionato più di tutti. Ricci verrà fuori"), con l'allenatore ("siamo tutti con Pirlo, non è uno spirito di gruppo da telecamere, è reale il nostro"), il suo record di 21 calci di rigore segnati di fila ("batterli bene è una questione mentale non tecnica, prima o poi dovevo sbagliare per la legge dei grandi numeri, meglio che sia capitato con il Palermo visto che sono riuscito a rimediare"). Ma anche le sue passioni fuori dal campo ("mi piace leggere libri: thriller, gialli, dark") e l'esperienza in Turchia ("un Paese tra Oriente e Occidente che dà fastidio a qualcuno").

Ecco la video intervista integrale a Borini.