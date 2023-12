Sampdoria-Bari 1-1, cronaca e tabellino della partita

La Sampdoria riacciuffa nel recupero il pari con il Bari. Nel finale di una gara noiosa e povera di spunti, il Bari segna in contropiede, innescato da una discesa di Gonzalez che perde palla, consentendo a Menez lo spunto per avanzare e servire Sibilli, il migliore dei suoi, che solo davanti a Stankovic non sbaglia. Sembra la fine ma Esposito, servito da Depaoli, trova il gol del pareggio nel recupero. Finiscono la partita e il girone di andata con una Sampdoria lontanissima dalla lotta per la serie A e nuovamente invischiata nella zona salvezza: occorrerebbe agire a fondo sul mercato, ma con il blocco legato alla situazione economica del club servirà molta fantasia. Finisce così questo 2023, che ha visto la salvezza della società ma la squadra mai così in basso.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

1' ci prova Giordano dalla distanza, pallone fuori misura. La replica a Sibilli, tiro alto.

4' Ottima occasione per Benedetti che si inserisce dalla sinistra ma da buona posizione colpisce di testa alto.

11' Ancora Sibilli pericoloso, finta sulla sinistra e cross in area su cui Nasti non arriva per un soffio.

16' Achik cerca Nasti, girata di testa, alto.

20' Ci prova Verre dalla distanza, ma la mira è imprecisa.

24' Edjouma prova dalla media distanza e il suo tiro sibila poco alto sulla traversa.

33' Rischia Ghilardi sbagliando il rinvio sul pressing di Edjouma, il barese viene poi fermato dal difensore doriano.

45' Sibilli fa bene tutto, ma conclude colpendo in pieno... Edjouma e il Doria si salva.

45'+2' Punizione dal limite per il Doria per fallo di Di Cesare su Depaoli. Esposito manda il pallone a scheggiare il "sette", è l'ottavo legno colpito dai blucerchiati nel corso della stagione.



SECONDO TEMPO

46' Corner per il Doria, libera Sibilli. Altro corner, prova Verre al volo, pallone altissimo.

53' Sibilli mette in affanno la difesa doriana e conclude, ci pensa Stankovic.

55' Achik per Di Cesare, colpo di testa alto.

56' Esposito di destro manda il pallone a sfiorare il palo. Che occasione!

59' Nasti affonda sulla destra e poi conclude, Stankovic è attento.

60' Ci prova Verre in girata, deviazione di Vicari, pallone sul fondo.

64' Primo cambio della partita: nel Bari fuori Nasti e dentro Menez.

65' Fallo in attacco di Depaoli che abbatte Brenno, resta a terra il portiere del Bari ma poi si riprende.

69' Due cambi nel Doria: Stojanovic e La Gumina rilevano Verre e De Luca.

78' Depaoli pecca di egoismo e conclude in porta, con Esposito e La Gumina meglio piazzati.

80' GOL BARI. Gonzalez si spinge in avanti ma perde palla, innescando il contropiede di Menez che serve Sibilli che solo davanti a Stankovic non sbaglia. 0-1.

92' GOL SAMPDORIA. Su cross sottoporta di Depaoli pareggia Esposito. 1-1





SAMPDORIA-BARI 1-1

RETI: 80' Sibilli, 92' Esposito.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic, Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Benedetti, Yepes Laut, Giordano (84' Ntanda); Verre (69' Stojanovic), Esposito; De Luca (69' La Gumina) (Ravaglia, Askildsen, Panada, Ricci, Conti, Malagrida, Girelli, Buyla, Delle Monache). All. A. Pirlo.

BARI (4-3-3): Brenno, Matino, Di Cesare (c), Vicari, Frabotta, Maita, Benali, Edjouma (75' Dorval), Achik (75' Acampora), Nasti (64' Menez), Sibilli (86' Bellomo) (Pissardo, Astrologo, Faggi, Zuzek, Aramu, Ahmetaj, Morachioli). All. P. Marino.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli, assistenti Laudato e Bitonti, quarto ufficiale Delrio, Var Irrati, Avar Gariglio.

NOTE: Abbonati 18.229 rateo 200.234,98. Paganti gara 4.749 incasso 99.047,00. Christmas Pack 561 rateo partita 7.705. Espulso Menez per doppia ammonizione. Ammoniti Maita, Di Cesare, Gonzalez, Edjouma.