Sampdoria, Balestrero: "Sono cresciuto nella Sud, un onore essere accostato alla mia squadra del cuore"

"Purtroppo dobbiamo ancora smaltire la delusione per la retrocessione in serie C, sono un giocatore della Feralpi Salò e qui sto bene. Vediamo quali saranno le scelte della società. Certamente sentire il mio nome accostato alla Sampdoria è un onore e mi suscita euforia, sono tifoso di questi colori sin da piccolo. Pirlo secondo me quest'anno ha fatto il massimo, ho visto una squadra diversa tra la partita dell'andata e quella del ritorno, prima intimidita e poi più sicura dei suoi mezzi. Era normale".

Lo ha raccontato a Forever Samp il centrocampista della Feralpi Salò, Davide Balestrero, genovese, ex giocatore di Lavagnese e Sestri Levante, poi una lunga gavetta in serie C e quindi l'approdo in B nella scorsa stagione. Di lui si è parlato in chiave futura per i blucerchiati, magari nel ruolo di vice Kasami.

Ecco l'intervento completo a Forever a Samp, la puntata è integralmente disponibile on demand nella sezione dedicata sul sito telenord.it.