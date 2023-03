Sampdoria, Audero si fa male in allenamento: esami evidenziano sublussazione alla spalla

Aggiornamento ore 16.30 - : Nelle ultime ore la Sampdoria, tramite comunicato, ha reso noto che gli accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto nel pomeriggio Emil Audero, infortunatosi durante la sessione di allenamento mattutina, hanno evidenziato una sublussazione della spalla destra. Il portiere resterà a riposo e sarà sottoposto a terapie prima di essere rivalutato nel corso della prossima settimana.

Tegola per la Sampdoria: Stankovic rischia di perdere Audero per la sfida contro la Juventus. "Emil Audero ha interrotto anticipatamente la seduta - si legge sul sito ufficiale - a causa di un trauma alla spalla destra che verrà valutato nelle prossime ore".



Buone notizie in difesa: "Rientro in gruppo per Braam Nuytinck, mentre Filip Djuricic ha svolto la prima parte della sessione con i compagni per proseguire poi un percorso personalizzato, finalizzato al completo recupero. Programmi differenziati invece per Andrea Conti, Emirhan Ilkhan e Jeison Murillo. Terapie e fisioterapia per Sam Lammers; Ignacio Pussetto prosegue infine il proprio iter riabilitativo".