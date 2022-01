Sampdoria, allenamento in vista della Juve: squadra affidata a Tufano

di Marco Innocenti

Dopo l'esonero di D'Aversa e in attesa di novità da Giampaolo, la squadra si allena a Bogliasco agli ordini del tecnico della Primavera

Sarà Felice Tufano, tecnico della formazione Primavera, a dirigere il primo allenamento della Sampdoria dopo l'esonero di mister Roberto D'Aversa, arrivato solo poche ore fa. La squadra, infatti, aveva in previsione di riunirsi a Bogliasco per la rifinitura in vista della gara di Coppa Italia di domani sera all'Allianz Stadium contro la Juventus e quindi la società ha incaricato Tufano di svolgere l'allenamento. Adesso però resta da capire chi siederà in panchina a Torino contro i bianconeri, se sarà lo stesso Tufano oppure potrà già essere Marco Giampaolo.

Con il tecnico di Bellinzona, infatti, dopo alcuni incontri positivi, nelle ultime ore sembra si stia procedendo alla sistemazione di alcuni dettagli di natura economica che avrebbero fatto slittare l'annuncio ufficiale. C'è poi da tenere in considerazione anche il fatto che Giampaolo dovrà prima svincolarsi dal suo attuale contratto in essere con il Torino, anche se da questo punto di vista non sembrano esserci difficoltà, visto che i granata andrebbero a risparmiare 6 mesi di stipendio.