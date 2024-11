Sampdoria alle grandi manovre. E spuntano i primi nomi di mercato

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Grandi manovre alla Sampdoria, che nel giro di poche ore trasferisce la maggioranza delle azioni in Lussemburgo - attraverso la società veicolo Kick Off sa, sempre controllata da Gestio Capital di Matteo Manfredi - e poi annuncia il prolungamento dell'accordo di sponsorizzazione con banca Ifis sino al 2029.

Allo stesso tempo procede il progetto di ristrutturazione dello stadio "Ferraris" attraverso un vertice che vedrà il club blucerchiato allo stesso tavolo con il Genoa e Cds Holding, sotto la regia del Comune di Genova. Mosse che trasmettono l'impressione di una Sampdoria società particolarmente attiva e rivolta al futuro.

Anche da radio mercato emergono i primi rumors che coinvolgono i blucerchiati in vista della riapertura delle trattative a gennaio: da Mattia Valoti, centrocampista offensivo del Monza, ad Alberto Cerri, attaccante d'area del Como, ecco emergere i primi nomi che sarebbero finiti sul tablet di Pietro Accardi.

Intanto, Andrea Sottil cerca di lavorare sul campo di Bogliasco per risolvere i problemi della squadra che dal 2021 a oggi si concentrano soprattutto in casa, come documenta la nostra tabella, dalla quale si evince come la Sampdoria abbia un ruolino di marcia di quasi una sconfitta ogni due partite al "Ferraris".

Da cosa dipenda questo cammino disastroso a Marassi è difficile capirlo, tanto più che in tre anni mezzo sono cambiati dirigenti, allenatori e giocatori. Sabato, viene quasi da dire per fortuna, la Samp affronterà la capolista Pisa in trasferta nel primo dei confronti diretti con le pretendenti alla serie A. Non è escluso, complice anche la squalifica di Riccio, un cambio di modulo per trovare la giusta collocazione a Estanis Pedrola, l'elemento più forte della rosa.

Pisa-Sampdoria sarà diretta da Pairetto con Maresca al Var.