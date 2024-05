Sampdoria: addio a Cesar Luis Menotti, "el Flaco" campione del mondo ‘78 con l'Argentina e blucerchiato nel ‘97

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 85 anni a Buenos Aires Cesar Luis Menotti, ct campione del mondo dell'Argentina del 1978. Per quel Mondiale non convocò il diciottenne Maradona, ritenendolo non ancora pronto, per allenarlo al Barcellona (nella foto, i due insieme) pochi anni dopo e nel 1997 venne assunto dalla Sampdoria per sostituire proprio Sven Goran Eriksson, omaggiato oggi a Marassi.

Menotti, "el Flaco" ("il Magro") per la sua fisionomia segaligna, era un intellettuale del calcio e amava parlare di letteratura, politica e cinema. Osvaldo Soriano, che ne era amico, lo eternò in un suo personaggio. Alla Sampdoria non si ambientò e dopo otto partite di campionato venne sostituito da Vujadin Boskov. Era amatissimo in patria per aver conquistato il primo titolo mondiale per la Selecciòn albiceleste.

L'annuncio dell'AFA: "La Federcalcio argentina si rammarica di comunicare con grande tristezza la morte di César Luis Menotti, attuale direttore delle nazionali argentine ed ex allenatore Campione del Mondo. Addio caro Flaco!".