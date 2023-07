Sampdoria: accordo con Sace per iniziative sociali a favore dei più deboli

UC Sampdoria e SACE si accordano per una serie di iniziative a carattere sociale. La società per azioni di diritto privato (nella foto, la sede a Roma in via del Tritone), interamente controllata dal ministero dell'Economia, è il principale creditore della Sampdoria e in tale veste ha svolto un ruolo decisivo nell'iniziativa di acquisto della società, messo a segno da Aser Capital Ltd di Andrea Radrizzani (nella foto) e Gestio Capital Ltd di Matteo Manfredi.



L'accordo con i creditori, primo tra tutti SACE, è stata la premessa per la messa a segno del subentro dei due investitori al precedente proprietario, messo in minoranza con la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile.

Parte importante dell’accordo con SACE, fanno sapere da Corte Lambruschini con una nota ufficiale, è "l’impegno della nuova proprietà a promuovere concrete iniziative su tematiche ESG, a sostegno del tessuto sociale, a supporto dei giovani e delle fasce sociali più deboli, nell’ambito di un percorso condiviso con SACE stessa".



"Compatibilmente con gli obiettivi dell’accordo di ristrutturazione - conclude la nota - sarà garantito, tra gli altri, l’accesso gratuito alle strutture sportive di U.C. Sampdoria per i minori appartenenti a famiglie a basso reddito e per soggetti con disabilità, nonché saranno organizzati eventi sportivi i cui proventi saranno devoluti in beneficenza, oltre a visite educative presso istituti scolastici di Genova".