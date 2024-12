Sampdoria, Accardi: "Chiedo scusa ai tifosi. Sottil? Tutti siamo in discussione"

Pietro Accardi ci mette la faccia, dopo il disastroso 5-1 di Reggio Emilia contro il Sassuolo. "Credo che stiamo attraversando il periodo più difficile, delicato e complesso di questa stagione, che, purtroppo, non è ancora finita. Ma sento il bisogno di chiedere scusa a tutti i tifosi che oggi ci hanno seguito, in questa giornata che doveva essere di festa. Sono il primo responsabile di quanto sta accadendo e sento di doverci mettere la faccia in momenti come questo. È evidente che qualcosa non sta funzionando e dobbiamo assolutamente trovare delle soluzioni".

Tutti sotto esame - Accardi ha continuato, non nascondendo la sua preoccupazione per la prestazione odierna della squadra: "Oggi siamo stati molto al di sotto delle nostre possibilità. A partire da me, tutti siamo sotto esame, non possiamo andare avanti così. Parlerò con il presidente per capire cosa fare. Dobbiamo assolutamente dare di più, ma se in campo continuiamo a essere così discontinui, con un approccio che cambia continuamente, a volte giusto e altre sbagliato, e se alterniamo segnali di crescita a momenti di smarrimento, è chiaro che dobbiamo farci delle domande e cercare delle soluzioni. Ci sono delle problematiche, è vero, ma il nostro compito è analizzare lucidamente le prestazioni e i momenti, senza farci sopraffare dalle emozioni, per cercare di invertire la rotta. Vi assicuro che ci stiamo impegnando al massimo, anche se oggi non si è visto: ci confrontiamo e analizziamo ogni situazione con attenzione. I presupposti dopo il mercato erano diversi; tutti dicevano che questa era una squadra che poteva puntare ai vertici del campionato".

Messaggio - Il dirigente ha poi lanciato un messaggio di consapevolezza e determinazione sia ai calciatori che ai tifosi: "Siamo una squadra mentalmente fragile, sta a noi trovare la forza per uscire da questo momento. Per quanto riguarda Ferrari, non è ancora chiaro cosa abbia, sembrava una distorsione: faremo degli esami. Gli infortuni fanno parte del gioco, ma non possono essere una giustificazione, perché abbiamo una rosa abbastanza ampia per far fronte alle assenze importanti. A questa squadra non è mai mancata l’umiltà, ma ora siamo in difficoltà. Nel calcio, possono succedere momenti del genere, ma la nostra forza deve essere quella di non lasciarci sopraffare da questa situazione, ma reagire trovando soluzioni. Chi è stato scelto per rappresentare la Sampdoria sapeva cosa lo aspettava, io per primo. Non dobbiamo dimenticarci come abbiamo iniziato. Solo vivendo queste situazioni si impara a gestirle. È evidente che ci sono più problemi quando una squadra è discontinua nelle prestazioni. Sta a noi trovare la chiave per sbloccarci. A volte sembra che i giocatori siano smarriti, come persi nel vuoto".

Il male oscuro - Accardi ha poi concluso con una riflessione sulla situazione complessa che la Sampdoria sta vivendo: "Negli ultimi tre anni la Sampdoria ha affrontato situazioni difficili simili a questa. Abbiamo scelto di puntare su giocatori con esperienza e di livello, consapevoli che in questo campionato la Sampdoria sarebbe stata vista come una squadra da battere. Ora, purtroppo, tutti, me compreso, stiamo affrontando delle difficoltà. Da parte nostra, però, dobbiamo avere la volontà, la convinzione e, se necessario, anche la follia di fare tutto il possibile per ribaltare questa situazione. Vorrei che i tifosi fossero fieri di noi, ma oggi non lo sono, e hanno ragione".