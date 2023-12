Sampdoria, a Reggio Emilia la prima tappa di un trittico fondamentale per il futuro

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Antivigilia di trasferta a Reggio Emilia per la Sampdoria, che sabato alle 14 scenderà in campo al Mapei Stadium nella città del tricolore, dove Andrea Pirlo sfiderà l'amico e compagno di mille battaglie, nel Milan e in Nazionale, Alessandro Nesta. La partita potrà dire molto per i blucerchiati, che dopo avranno due gare consecutive in case con Feralpi Salò e Bari.

Se la Samp riuscisse a raccogliere almeno sette punti prima di chiudere questo travagliatissimo 2023 - contraddistinto dalla retrocessione in serie B e dal cambio di proprietà - da gennaio potrebbe guardare al campionato con prospettive diverse. Purtroppo gli infortuni continuano a condizionare la squadra: Borini, Vieira, Pedrola e Barreca sono indisponibili, Benedetti convalescente ed eventualmente in grado di disputare soltanto un breve spezzone dell'incontro, Yepes non al massimo per via di un attacco influenzale.

In difesa rientra Depaoli, che prenderà il posto di Stojanovic. A centrocampo Pirlo è intenzionato a confermare Simome Giordano, rivelazione con il Lecco. Davanti il tridente sarà ancora impostato su Verre, Esposito e De Luca, sempre in cerca della prima rete in maglia blucerchiata.

Intanto, Matteo Manfredi e Andrea Mancini sono rientrati da Jedda, dove hanno assistito a parte della Fifa World Cup 2023, dialogando anche con potenziali investitori. La fine di dicembre e il mese di gennaio saranno intensi non solo per la squadra ma anche per la società, alla ricerca di finaniatori per portare avanti l'ambizioso progetto di rilancio dopo la straordinaria operazione di salvataggio compita in primavera.