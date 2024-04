Sampdoria a Palermo in cerca di una storica cinquina, mai ottenuta in serie B

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vero è che la Sampdoria in serie B nel corso della sua storia fortunatamente c'è stata per poche stagioni ma è altrettanto vero che mai in cadetteria è riuscita a inanellare cinque vittorie di fila. Il massimo è quattro, ottenute nel 1966-'67, nel '99-2000, nel 2011-2012 sotto la guida di Iachini e adesso con Andrea Pirlo.

Ecco perchè i blucerchiati sabato a Palermo andranno a caccia di un primato, tentando di mettere a segno la cinquina. Non sarà facile, i rosanero hanno voltanto pagina cacciando Eugenio Corini e affidandosi al genovese Michele Mignani, figlio di Giorgio, già tecnico delle giovanili della Samp, era un ragazzo della Primavera nella stagione 1990/'91 quando per cause di forza maggiore tra squalifiche e infortuni fu schierato da Vujadin Boskov nel finale di Lecce-Sampdoria il 13 gennaio 1991, subentrando al 75' all'altro debuttante Umberto Calcagno, oggi leader dell'Assocalciatori.

Fu la sola presenza in maglia blucerchiata del giovane Michele, che per effetto di quel quarto d'ora di partita si laureò campione d'Italia ed è così annoverato oggi tra le "Legends" della Sampdoria. Il vice di Mignani in panchina è un altro ex blucerchiato Simone Vergassola. Mignani in questa stagione aveva iniziato il campionato con il Bari, dal quale è stato poi esonerato e sostituito da Beppe Iachini.

Al di là dei ricorsi storici, quella del "Barbera" sarà una sfida dall'elevato peso specifico perché la posta in palio è importante, affrontandosi la sesta e la settima in classifica. La lotta per la serie A entra nel vivo.