Sampdoria, a gennaio può tornare Bruno Amione per la difesa

Con le cinque vittorie nelle ultime sei partite la Sampdoria ha risalito la classifica del campionato di serie B e in vista degli ultimi due impegni del 2023, entrambi in casa rispettivamente con Feralpi Salò (sabato 23 dicembre alle 16,15) e Bari (martedì 26 alle 20,30 con il Bari), può guardare con ottimismo al 2024.

L'obiettivo play off, che poche settimane fa sembrava quasi impossibile, è diventato concreto e potrebbe ulteriormente maturare in caso di almeno quattro punti nel week end di Natale.

La società blucerchiata, attraverso il patron Matteo Manfredi, si è detta pronta a gennaio a cogliere eventuali opportunità di mercato per riequilibrare l'organico, fermo restando l'obbligo di rispettare l'indice di liquidità sia per quanto riguarda le entrate e le uscite di cassa che per quanto concerne il monte ingaggi: il saldo deve essere in pari.

Ecco perché qualche movimento in uscita, in presenza di offerte, potrebbe agevolare anche l'ingresso di nuovi acquisti. Matteo Ricci e Antonino La Gumina, ad esempio, sinora sono risultati piuttosto estranei al resto del gruppo, vuoi per motivi di ambientamento o tecnici. Se dovessero andare via, la Samp potrebbe investire in giocatori in entrata.

A tale proposito da Verona rimbalza l'indiscrezione del possibile ritorno a Genova di Bruno Amione, giovane e roccioso difensore centrale, tra i pochi a salvarsi dal disastro della retrocessione lo scorso anno. L'argentino percepisce un ingaggio piuttosto contenuto (100 mila euro netti, 200 lordi), sta trovando poco spazio in serie A e soprattutto gradirebbe di buon grado la destinazione Genova, dove si è trovato benissimo.

Non è un mistero che la Sampdoria, dopo l'infortunio di Alex Ferrari, si sia ritrovata con solo due centrali difensivi di ruolo in organico, per di più giovanissimi (Ghilardi e Facundo) e con un terzino sinistro (Murru) adattato alla posizione. Numericamente il reparto è corto.

Amione, che ha un contratto con il Verona sino al 2025, potrebbe arrivare in prestito sino a giugno e integrerebbe benissimo la retroguardia, offrendo una soluzione in più a Pirlo per tentare la scalata ai play off ed eventualmente alla serie A, senza intaccare gli attuali equilibri.